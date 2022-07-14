طارق حامد يطلب إنهاء عقده مع الزمالك ورد ناري من الإدارة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مصير لاعب وسط الزمالك طارق حامد في ظل تدهور مركزه في إدارة القلعة البيضاء.

وأكدت التقارير أن طارق حامد طلب من إدارة الزمالك إنهاء تعاقده في الفترة الحالية وعدم انتظار انتهاء الموسم والتوصل لاتفاق بين الطرفين.

وأوضحت تقارير أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفضت طلب اللاعب وأصرت على بقائه حتى نهاية بطولة الدوري ورفضت رحيله في الوقت الحالي.

أطلق محمد فرج عامر الرئيس الأسبق لنادي سموحة بالإسكندرية مفاجأة كبيرة بشأن مصير طارق حامد نجم وسط فريق كرة القدم الأول للقلعة البيضاء.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “أخيرًا طارق حامد في بيراميدز، والإعلان غدًا”.

صدم طارق حامد مسؤولي القلعة البيضاء وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، عقب قرار نقله إلى تحقيق النادي، في إطار تأخره في العودة إلى عملاق القاهرة في الموعد المحدد.

وأكدت تقارير إعلامية، صباح الأربعاء، أن طارق حامد رفض بشدة التحقيق معه في الزمالك، متمسكًا بكافة حقوقه حتى انتهاء تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.