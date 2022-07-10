طارق حامد يلجأ لمدرب الزمالك السابق بعد تعثر انتقاله لاتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية أن طارق حامد لاعب خط وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم، تحول إلى المدرب الفرنسي السابق باتريس كارتيرون والصفقة السعودية الحالية بعد فشل انتقاله إلى اتحاد جدة.

وينتهي عقد طارق حامد مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، حيث أعلن مرتضى منصور رئيس وايت كاسل أنه لن يجدد اللاعب.

وأكدت في تقارير أن وكيل طارق حامد اتصل بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للعب مع المنتخب السعودي الموسم المقبل.

وأوضح أن طارق حامد يحاول إنقاذ مستقبله بالتعاقد مع نادي الاتفاق السعودي الموسم المقبل، بعد فشل انتقاله إلى اتحاد جدة بسبب رفض المدرب الجديد نونو سانتو التعاقد مع اللاعب.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن طارق حامد أنهى الاتفاق مع اتحاد جدة للانتقال إلى صفوفهما الموسم المقبل، مقابل مليوني دولار لكل موسم.

ورفض المدير الجديد نونو سانتو التعاقد مع اللاعب مطالبا بإضافة لاعبين من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

أزمة بين طارق حامد وإدارة نادي الزمالك، بعد غيابه عن التدريبات، أثناء نقله للتحقيق، بعد أن ترك حسابات المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا.