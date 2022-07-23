طارق حامد يوجه رسالة لزملاء الزمالك.. “الاتحاد ينتظر”

وجه المصري طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك لكرة القدم، رسالة إلَّى زملائه فِيْ غرفة خلع الملابس، فِيْ سياق رحيله المتوقع من القلعة البيضاء.

يستعد طارق حامد للانتقال إلَّى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية، بعد أن وقع اللاعب عقودًا للانتقال إلَّى الاتحاد فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

اقرأ أيضا طارق حامد ودع الزمالك بـ “ركلة جزاء كبيرة” قبل مغادرته إلَّى الاتحاد.

وفِيْ حديثه للاعبين داخل غرفة الزمالك، قال طارق حامد لزملائه إنه كان يود مشاركتهم فِيْ بطولة كأس مصر، لكن الأمور لم تسر كَمْا ينبغي، مشيرًا إلَّى أن هناك بعض الأشياء التي سيوضحها لاحقًا. زمن

وأضاف حامد أنه لم يهرب ولم يتظاهر بأنه مريض أو مصاب، مؤكدا أنه بذل كل ما فِيْ وسعه خلال 8 سنوات سواء داخل الملعب أو خارجه.

تفاصيل إنهاء عقد طارق حامد مع الزمالك

وفِيْ سياق متصل، أشارت تقارير مصرية إلَّى أن طارق حامد وافق على الجزاء الذي فرضته إدارة نادي الزمالك، بخصم 8.5 مليون جنيه من مستحقاته المالية، للحصول على مقاصة مالية.

يستعد طارق حامد للحصول على تصريح من الزمالك، للسفر إلَّى النمسا، تمهِيْدًا للانضمام إلَّى معسكر الاتحاد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وقع طارق حامد عقود إعارة الاتحاد خلال الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 مستغلاً دخوله الفترة المجانية لعقده مع الزمالك.

وكانت إدارة الاتحاد قد طلبت من طارق حامد أن ينضم سريعا إلَّى معسكر الفريق فِيْ النمسا، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن شهدت الفترة الماضية أزمة بين اللاعب ونادي الزمالك، بهدف إنهاء العقد فِيْ مباراة ودية. . الطريق قبل مغادرة العميد.

أنظر أيضا..

مَوعِد اتحاد الشراحيلي وطارق حامد … مشاهد جديدة

الاتحاد يندفع طارق حامد معضلة جديدة تهدد بفشل الصفقة

نتائج تحقيق الزمالك مع طارق حامد “بعد القمة” .. الاتحاد ينتظر ..