طارق حامد يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أراد طارق حامد، نجم الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، توجيه رسالة دعم للاعبي الفارس الأبيض قبل مواجهتهم القادمة ضد غريمهم التقليدي، النادي الأهلي، في كأس مصر 2022/2022.

ونشر طارق خميد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورة لفريق الزمالك يعلق عليها برمز “القلب الأبيض” وبإشارة دعاء، وهذه أمنية أتمنى الفوز. . لأبناء القلعة البيضاء على حساب الأهلي.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الخميس 21 يوليو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع اجتماع القطبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر ولكن في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الامارات ودبي وأبوظبي.

وتسعة ليلاً، ولكن بتوقيت تونس والجزائر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

تعليق المباراة بين مركزي كرة القدم المصريين في نهائي كأس مصر

وفي رياضة، أعلنت سلسلة القنوات تعليق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يعلق مدحت شلبى على المباراة لكن عبر القناة الصوتية الأولى.

في المقابل يعلق بلال علام على أحداث اللقاء لكن عبر القناة الصوتية الثانية.