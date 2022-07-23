طارق حامد يودع الزمالك بـ”عقوبة كبيرة” قبل الرحيل إلَّى الاتحاد

كشف أمير مرتضى المشرف العام لكرة القدم بنادي الزمالك، عَنّْ مصير طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، بعد توقيع اللاعب مع الاتحاد.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إدارة نادي الزمالك حققت مع طارق حامد وفرضت عقوبة على اللاعب لم يتم الكشف عَنّْها حتى لا تشتت انتباه الفريق قبل نهائي كأس مصر.

وتوج الزمالك، الخميس الماضي، بلقب كأس مصر 2022، بعد فوزه على الأهلي فِيْ النهائي، بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

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وأضاف أمير مرتضى أن طارق حامد لديه توازن كبير مع الزمالك لكنه اختار نهايته مع الزمالك بطريقة أحزنت النادي.

وتابع “قررنا خصم 50٪ من عقد طارق حامد، لأنه غاب عَنّْ تدريب الزمالك 50 يومًا دون سبب، واعتذر للإدارة أثناء التحقيق، وتمكن الزمالك من إجبار طارق على الاحتفاظ بعقده حتى الساعة. نهاية شهر أغسطس المقبل، ولكن من أجل عدم “تدمير مستقبله” لأنه وقع مع نادٍ آخر، أثير الأمر مع المجلس، ولم يهتموا برحيل اللاعب، بعد أن تمت معاقبته بما طالب به النادي. الحقوق. “.

وقع طارق حامد عقود إعارة الاتحاد خلال الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 مستغلاً دخوله الفترة المجانية لعقده مع الزمالك.

وكانت إدارة الاتحاد قد طلبت من طارق حامد أن ينضم سريعا إلَّى معسكر الفريق فِيْ النمسا، من أجل الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن شهدت الفترة الماضية أزمة بين اللاعب ونادي الزمالك، بهدف إنهاء العقد فِيْ مباراة ودية. . الطريق قبل مغادرة العميد.

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