طارق شوقي عمره جنسيته ديانته زوجته اولاده اهم المعلومات عنه ،يعد من أبرز الشخصيات العلمية والمشهورة في دولة مصر وذلك للسنوات العديدة التي قضاها في منصب وزير التربية والتعليم وما أصدره مجلس النواب بتعيين رضا حجازي النائب السابق له كوزيراً للتربية والتعليم الجديد في شهر أغسطس لعام 2022م ،كذلك شهدت فترة تولي الدكتور طارق هذا المنصب العديد من الازمات في نظام التعليم.

طارق شوقي ويكيبيديا

يعتبر الدكتور طارق جلال شوقي من الوجوه العلمية الكبيرة في مصر كما أنه من مواليد تاريخ ال12 من شهر يونيو لعام 1957 أي أنه يبلغ من العمر حالياً 65 سنة وهو من مواليد العاصمة المصرية القاهرة ويمل جنسية بلاده ،بالإضافة الى حصوله على العديد من الدرجات العلمية البارزة ومنها بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وعمل ك أستاذ جامعي لسنوات قبل توليه منصب وزير التربية والتعليم.

زوجة طارق شوقي

كما يبحث الكثير من النشطاء على التواصل الاجتماعي عن معلومات حول زوجة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأسبق ،الجدير بالذكر أنه متزوج من زينب المرشدي ولديه من الأبناء عدد اثنين وهما عمر ونورا ،وكان لقراراته الأخيرة بشأن تغيير نظام التعليم لطلبة الأبتدائي والدرجة العالية في الصعوية لاختبارات الثانوية العامة والغضب الشديد من الطلبة وأولياء أمورهم.

طارق شوقي أهم المعلومات عنه

ينتمي الدكتور طارق شوقي الى برج الجوزاء وهو من مواليد منطقة الزمالك في العاصمة القاخرة كما أنه ينتمي لعائلة علمية كبيرة ولديه شقيقه الأصغر المهندس عمر شوقي ،بالإضافة الى أن مثله الأعلى كان جده ووالده الذين عملوا على تنمية وتعزيز حب العلم والتعليم وحصوله على الكثير من الشهادات العلمية منذ مراحل دراسته بالإضافة الى حرصه على تعزيز الجوانب والمفاهيم الإيجابية في نفوس الطلبة.

طارق شوقي عمره جنسيته ديانته زوجته اولاده اهم المعلومات عنه وبعد حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية انتقل لدراسة الماجستير في عام 1983 في أحدى الجامعات الأمريكية ودرجة الماجستير في الرياضيات التطبيقية خلال عام 1985م.