طارق عامر وشائعات الاستقالة.. سر السيناريو المتكرر مع “مهندس التعويم”

تصدّر طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ مصر خلال الفترة الماضية، مع انتشار شائعات عَنّْ استقالته.

ورغم النفِيْ الرسمي العاجل لهذه الأنباء، ظل عامر فِيْ طليعة «التيار» منذ أمس، حتى الإعلان عَنّْ سبب عقد اجتماع طارئ للبرلمان المصري، وهُو ما تم استدعاؤه بشكل مفاجئ.

وكان الهدف الأساسي للجلسة الطارئة هُو الإعلان عَنّْ تعديلات وزارية شملت 13 حقيبة وزارية.

شائعات الاستقالة هِيْ سيناريو متكرر مع طارق عامر الذي تولى مسؤولية إدارة البنك المركزي المصري فِيْ ظروف صعبة للغاية، نجح خلالها فِيْ تمرير عملية تعويم الجنيه فِيْ عام 2016، ثم الحفاظ على سعره مقابل الدولار. ثم ترفع قيمته تدريجياً.

لكن مع بدء الحديث عَنّْ جلسة مجلس النواب أمس، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع حول استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الأمر الذي دفع الوكالة الحكومية الرسمية “وكالة أنباء الشرق الأوسط” إلَّى نفِيْها. الأمر من خلال جمال نجم النائب الأول للمحافظ. البنك المركزى المصرى.

وقال نجم إن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، ستنتهِيْ ولايته فِيْ نوفمبر 2023، وأن قرار تكليف محافظ البنك المركزي ومواصلته صادر عَنّْ رئيس الجمهُورية وفق الدستور. .

واعتبر نجم أن الإشاعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك ولها أغراض ومصالح خاصة فِيْ ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي فِيْ حماية 9 تريليونات جنيه تمثل ودائع المستثمرين والمواطنين فِيْ البنوك.

وأضاف نجم أن البنك المركزي نجح فِيْ تكوين احتياطي قوي من النقد الأجنبي ساهم فِيْ بناء وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وفق مؤشرات يوليو، وتضاعفت أسعار الصرف الأجنبي بقيادة محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وقال إن فجوة النقد الأجنبي اختفت وانخفضت فجوة الدولار من 3.9 مليار دولار فِيْ فبراير الماضي إلَّى 400 مليون دولار فقط فِيْ يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن تنظيم الواردات، مؤكدا أنه لا داعي للقلق بشأن سداد المستوردات. أقساط الديون الخارجية، وليس من الممكن أن يقوم البنك المركزي بإجراء تخفِيْض كبير فِيْ أسعار الصرف الأجنبي فِيْ المرحلة المقبلة، بناءً على هذه التطورات.

طارق عامر وشائعات استقالته

تولى طارق عامر منصبه كَمْحافظ للبنك المركزي المصري فِيْ نوفمبر 2015 بقرار من الرئيس المصري لمدة 4 سنوات.

ثم تم تجديدها لفترة أخرى فِيْ عام 2022، وتستمر حتى نوفمبر 2023.

لم تكن شائعة استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الأولى، حيث تم تداولها مرة فِيْ الماضي، وفِيْ بعض الأحيان كانت متطابقة تقريبًا تمامًا مع الوضع الحالي من حيث قيمة الجنيه مقابل الدولار. الدولار وحركة سعر الصرف.

فِيْ 29 ديسمبر 2016، انتشرت أنباء قوية عَنّْ استقالة طارق عامر، وكان تداول الدولار مقابل الجنيه فِيْ ذلك الوقت فِيْ حدود 19.30 جنيهًا، بعد أن وصل إلَّى أعلى نقطة على الإطلاق فِيْ 20 ديسمبر عَنّْد 19.56 جنيه للدولار. مما زاد من تداول الإشاعة.

ونفى البنك المركزي وقتها الإشاعة فِيْ بيان رسمي، قائلا “المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي، مشيرا إلَّى أن ولاية المحافظ يحكَمْها الدستور، وهِيْ 4 سنوات، وهُو ينوي استكَمْال عمله. فترة ولاية كاملة بثقة القيادة السياسية “.

وصل سعر الدولار حاليا، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، إلَّى 19.19 جنيه، وسط توقعات بمزيد من الصعود للدولار أمام الجنيه المصري على خلفِيْة الضغوطات على طلب الدولار لتوفِيْر السلع والمنتجات. وموارد الإنتاج المطلوبة محليًا لمواصلة عمليات الإنتاج، فِيْ ظل الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع على خلفِيْة الأزمة الروسية الأوكرانية.