طارق عامر يكشف سبب اعتذاره عَنّْ الاستمرار فِيْ منصب محافظ المركزي المصري

قرابة سبع سنوات قضاها طارق عامر محافظًا للبنك المركزي المصري، قبل أن يعتذر عَنّْ منصبه اليوم، والذي حقق خلاله استقرارًا فِيْ سوق الصرف.

وأكد طارق عامر، فِيْ تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم، أنه طلب الاعتذار عَنّْ موقفه “للسماح للآخرين باستكَمْال مسيرة التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهُورية”.

تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار 1.6 سنت مقابل الدولار بعد استقالة محافظ البنك المركزي

تم تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27 تشرين الثاني 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

عامر هُو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي. مصر.

وانتشرت منذ أيام شائعات كثيرة عَنّْ استقالة عامر، الأمر الذي نفاه نائبه الأول جمال نجم.

وقال إن ولاية طارق عامر تنتهِيْ فِيْ تشرين الثاني / نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور، فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره هُو قرار من رئيس الجمهُورية فقط.

وشكر الرئيس السيسي طارق عامر على جهُوده خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي بعد أن قبل اعتذاره عَنّْ استمراره فِيْ منصبه.

لعب عامر دورًا رئيسيًا فِيْ مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي أسفرت عَنّْ اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار تضمنت خفضًا حادًا لقيمة العملة المحلية، وسن ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود.

فِيْ مايو الماضي، أعلن بنك التنمية الأفريقي عَنّْ تعيين طارق عامر رئيسًا جديدًا لمجلس محافظي البنك، خلفًا لأكينومي أديسينا.

محافظ البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل وفق الصلاحيات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لسنة 2003، المرسوم الجمهُوري (الجمهُوري) رقم 65 لسنة 2004. هذا الجزء من الموقع يسلط الضوء على الكفاءات الأساسية وأهداف البنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. توفر أجزاء أخرى من الموقع مزيدًا من المعلومات حول جميع أنشطة البنك.

ومن مسؤوليات البنك المركزي ما يلي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفِيْ المصري، وصياغة السياسات النقدية والائتمانية والمصرفِيْة وتنفِيْذها، وإصدار الأوراق النقدية وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

بالإضافة إلَّى مراقبة وحدات الجهاز المصرفِيْ، وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم سوق النقد الأجنبي وإدارته، والإشراف على نظام المدفوعات الوطني، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية للجهات الحكومية والاقتصادية والخدمية. القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.