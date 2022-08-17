طارق عامر.. 7 سنوات على خزائن مصر

جاء اعتذار طارق عامر عَنّْ استمرار منصب محافظ البنك المركزي المصري مفاجأة كبيرة بحسب وصف مصرفِيْين.

أفاد بيان للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهُورية.

طارق عامر أعرب عَنّْ شكره وتقديره لرئيس الجمهُورية على دعمه خلال فترة ولايته، مؤكداً أنه طلب الاعتذار عَنّْ منصبه لضخ دماء جديدة واستكَمْال مسيرة التنمية الناجحة بقيادة الرئيس. للجمهُورية.

وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق عامر على جهُوده خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي، وتقبل اعتذاره عَنّْ عدم استمراره فِيْ منصبه.

قرابة 7 سنوات قضاها عامر محافظًا للبنك المركزي المصري، وعُيِّن محافظًا للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز.

عامر هُو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي. مصر.

كان من المقرر أن تنتهِيْ المدة القانونية لطارق عامر فِيْ نوفمبر من العام المقبل 2023، ووفقًا للدستور، فإن قرار تكليف المحافظ ومواصلته هُو قرار من رئيس الجمهُورية فقط.

عمل محافظ البنك المركزي المستقيل فِيْ العديد من المناصب القيادية فِيْ القطاع المصرفِيْ سواء على المستوى المصري أو الأجنبي. عمل فِيْ بنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري بالاشتراك مع عملته فِيْ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. ترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وكان “عامر” أحد ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة، بالإضافة إلَّى هشام رامز ومحمد بركات، وتم اختيار “رامز” حينها محافظا للبنك المركزي خلفا للدكتور. العقدة.

يتمتع طارق عامر بخبرة مصرفِيْة كبيرة، حيث ترأس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري حتى خلال الفترة من 2010 حتى يناير 2013، وقدم استقالته من رئاسة البنك الأهلي المصري، بتاريخ 14 يناير 2013. .

حصل على لقب “أفضل محافظ مصرف مركزي” عام 2017 فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تصنيف أعدته صحيفة “الأسواق العالمية” الصادرة عَنّْ الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

لعب عامر دورًا مهمًا فِيْ تنفِيْذ عمليات الإصلاح فِيْ الجهاز المصرفِيْ، وكان له دور مهم بالتعاون مع محافظ البنك المركزي الأسبق د. فاروق العقدة فِيْ تنفِيْذ آلية التعاون بين البنك المركزي المصري والبنوك الأوروبية.

أبرز سياساته

تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل ليتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب فِيْ سوق المال (تعويم الجنيه) فِيْ 3 نوفمبر 2016

استقرار سوق المال وقانون البنوك الجديد

يعتبر منصب محافظ البنك المركزي فِيْ جميع دول العالم أهم مركز اقتصادي فِيْ هرم المناصب الرسمية، وهُو العمود الفقري للاقتصاد بقراراته التي تؤثر على مستويات التضخم – مستويات الأسعار – السيولة النقدية، الائتمان، طباعة النقود، وإدارة ديون الدولة، واستقرار النظام المصرفِيْ، وهُو أهم قطاع مصرفِيْ اقتصادي للدولة حاليًا، لأنه الوحيد الذي لم يتأثر بتداعيات تدهُور الاقتصاد. نتيجة الاضطرابات.

ومن مسؤوليات البنك المركزي ما يلي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفِيْ المصري، وصياغة السياسات النقدية والائتمانية والمصرفِيْة وتنفِيْذها، وإصدار الأوراق النقدية وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

بالإضافة إلَّى مراقبة وحدات الجهاز المصرفِيْ، وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم سوق النقد الأجنبي وإدارته، والإشراف على نظام المدفوعات الوطني، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية للجهات الحكومية والاقتصادية والخدمية. القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.