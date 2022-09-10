طارق مدكور يعلق على مصالحة شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

أكد المنتج والعازف الموسيقي المصري طارق مدكور أن مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب تعتزم المصالحة مع الفنان عمرو دياب، مشيرة إلَّى أن الأخيرة وشيرين سحاب فعلتا ذلك منذ فترة طويلة.

وأضافت مدكور فِيْ تصريحات صحفِيْة “الخطأ الذي حدث كان سوء تفاهم لا أكثر، وقررت أنها ستصلح كل احتياج وأي غضب تجاه شخص قريب منها وتعيد العلاقات مع جميع الناس بطريقة جيدة”.

رغم أن شيرين عبد الوهاب فاجأت جمهُورها بمبادرة مصالحة لـ “الهضبة”، إلا أنها ليست على قائمة الأصدقاء بحسابها الشخصي على إنستجرام، ويبدو أنها لا تنوي مد يد المصالحة والتزام الصمت. بداية أزمته حتى الآن.

فِيْ سياق آخر ؛ كشف طارق مدكور عَنّْ تفاصيل ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد، وأشار إلَّى أنها تعمل بنشاط كبير خلال الفترة الحالية.

وأوضح مدكور فِيْ تصريحات لـ “إت بل عربي” “حالتها النفسية عارمة، متفائلة جدا وسعيدة ونشطة بشكل غير عادي. كل يوم هناك جلسات عمل ونستمع إلَّى الأغاني ونختار ونذهب إلَّى الاستوديو ونجربها. . ” صوت بشري. يعمل على الأغاني أم لا. يوجد محل عمل الان ان شاء الله. وتتوقع نتيجة حلوة للغاية إن شاء الله سنقوم بإعداد ألبوم مختلف بأفكار جديدة وأغاني حلوة، وستعود شيرين إلَّى المشهد بحاجة مختلفة ومتميزة “.

ولمح مدكور إلَّى تعاون متوقع بين شيرين والفنانة سميرة سعيد، وعلقت قائلة “زيارتها لسميرة سعيد كانت زيارة أصدقاء لا أكثر، وطبعًا جلسوا وتحدثوا عَنّْ أمور لم أفهمها، وكانت الزيارة”. ممتعة. “.

وتابع “فكرة التعاون بين شيرين وسميرة سعيد موجودة، ونتحدث عَنّْها، لكننا بحاجة إلَّى إيجاد الموضوع الأول المناسب الذي نعمل عليه كثنائي، حيث سيكون هناك حوار بين اثنين منهم.” الشخصيات. .

وقال طارق مدكور إن شيرين تتعاون مع مجموعة الشعراء والملحنين على ألبومها الجديد، وأوضح “لدينا حوالي 6-7 أغانٍ حتى الآن، كلمات لشعراء عظماء أمثال أيمن بهجت قمر وأمير تيماء وألحان وليد سعد.، عزيز الشافعي وعمرو مصطفى، ونادر حمدي موزع، وأحمد إبراهِيْم وأحمد عادي ونابلسي، هذه الأسماء التي تتولى حاليًا تنفِيْذ الأغاني وأنا معهم “.

بالعودة إلَّى أزمة شيرين ودياب، اندلعت كواليس زفاف النجمة كندة علوش على الفنان عمرو يوسف، حيث سعت شيرين لإطراء نجمات الحفل تامر حسني ومحمد حماقي، الأمر الذي أساءت إليه. دياب. ووصفه بأنه رجل عجوز.

ورغم أن شيرين وصفت تصريحاتها وقتها بأنها “زلة لسان” ومزحة، وأن اللوم كان موجها لمن صور المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها عادت وأكدت أن كلامها عَنّْ دياب كان له أثر. نيّة. ، وردا على إغاظته لها أكثر من مرة.

لكنها تراجعت مؤكدة أنها مستعدة للجلوس معه فِيْ “لقاء سلام”.