طاقات تمهِيْر الجديد مزاياها وشُروطْ التقديم فِيْ طاقات وكيفِيْة التسجيل ورَابِطْ التقديم

يعد برنامج تمهِيْر طلق من أكثر البرامج التي يبحث عنها السعوديون خلال هذا الوقت، حيث يتميز البرنامج بالعديد من الميزات التي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها، ونقدم لجميع متابعينا من خلال هذا المقال الميزات وأهم الشُروطْ والخصائص. كيفِيْة التسجيل فِيْه من أهم البرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية، لمساعدة الأفراد فِيْ الحصول على برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، سيتم إرسال خطاب إلى مقدم الطلب يفِيْد أهليته، أي قبول أو عدم قبول البرنامج عبر البريد الإلكتروني وعلى بوابة طاقات، وفِيْ حالة التأهِيْل يتم قبول العرض المقدم بخصوص التدريب. بعد قبول عرض التدريب يصبح الفرد “مستفِيْد من برنامج تمهِيْر” ومن ثم يتم احتساب بدل مالي لمقدم الطلب، لذلك يرغب الكثير من الناس فِيْ معرفة طريقة وشُروطْ التسجيل فِيْ تمهِيْر للطاقة والتي سنشرحها بالتفصيل فِيْ المقالة.

الشُروطْ الواجب توافرها للتسجيل فِيْ طاقات تمهِيْر الجديدة

من أهم الشُروطْ أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو إحدى هذه الشهادات (دبلوم فني أو صحي أو إداري).

يشترط للطالب إكَمْال درجة الدبلوم فِيْ كل من “المعاهد والكليات الصحية والإدارية والفنية”.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة فِيْ القطاعين العام أو الخاص.

يجب أن يكون المتقدم قد تقدم للمرة الأولى، مما يعني أنه لم يستنفد فرصته التدريبية بموجب خطة برنامج تمهِيْر، والتي تقسم مرتين إلى 6 أشهر فِيْ كل مرة.

كَمْا يلزم تحميل وإرسال المستندات التالية للتسجيل، وهِيْ “شهادة التخرج ورقم حساب مصرفِيْ صالح (IBAN) باسم المستفِيْد”.

أنواع الفئات المستهدفة فِيْ الطاقات الجديدة تمهِيْر

جميع المواطنين السعوديين. وجميع الخريجين الجدد. خريجي الكليات والمعاهد السَعُودِيْة. الحاصلون على الشهادات التالية “بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه”. الأشخاص الطبيعيون الحاصلون على الدرجة الفنية والصحية والإدارية بشرط ألا يكونوا قد عملوا فِيْ أي منصب وظيفِيْ خلال الأشهر الستة الماضية.

كيفِيْة التسجيل فِيْ تمهِيْر للطاقات الجديدة