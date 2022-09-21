“طاقة” الإماراتية تحصل على تمويل بمليار دولار لصالح “الماء والكهرباء”

حصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” على تمويل بنكي طويل الأجل بقيمة 4 مليارات درهم (ما يعادل 1.09 مليار دولار).

هذا التمويل المصرفِيْ طويل الأجل بالدولار الأمريكي، يستحق فِيْ 30 سبتمبر 2042.

شاركت 9 كيانات مصرفِيْة دولية وإقليمية فِيْ عملية إعادة التمويل.

تشمل الكيانات المصرفِيْة بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين – فرع دبي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك KfW IPEX، وبنك نورينشوكين، والبنك الوطني السعودي، وبنك شينسي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفِيْة، وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.

تم استخدام عائدات القرض طويل الأجل الجديد لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للمياه والكهرباء، والتي تم إقراضها فِيْ عام 2014 كجزء من تمويل طويل الأجل مع خيار إعادة تمويل قصير الأجل، وهُو نموذج تمويل شائع مؤخرًا فِيْ قطاع المرافق فِيْ المنطقة.

وقال فريد العولقي، المدير التنفِيْذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه فِيْ “طاقة” “تلتزم مجموعة طاقة بتأمين التمويل التنافسي لأصولنا لتعظيم العوائد لمساهمينا وشركائنا الاستراتيجيين. تُظهر الموافقة على إعادة تمويل أكثر من مليار دولار من قرض شركة المرفأ الدولي للمياه والكهرباء حجم العمل الجاد الذي قام به العديد من أصحاب المصلحة، كَمْا تؤكد الرغبة فِيْ تمويل مشاريع المرافق الكبرى فِيْ أبوظبي، والتي تديرها مجموعة طاقة. . ”

قال فريدريك كلوف، العضو المنتدب لحلول وتوريد الطاقة الحرارية فِيْ شركة إنجي فِيْ آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا “بصفتنا شركة إنتاج مستقلة رائدة للكهرباء وتحلية المياه فِيْ منطقة الخليج، يسعدنا فِيْ شركة إنجي أن نعلن عَنّْ صفقة إعادة التمويل. . وهذا يدل على خبرتنا الطويلة ونجاحنا المستمر فِيْ إعادة هِيْكلة المعاملات المالية الكبيرة والمعقدة لتعزيز الأمن المالي لمساهمينا، كَمْا يعكس التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه فِيْ المنطقة، فِيْ ظل تحقيق نمو اقتصادي له آثار إيجابية. على الأفراد والبيئة “.

قال فريدريك هالكن، الرئيس التنفِيْذي لشركة المرفأ الدولية للمياه والكهرباء “تعتبر محطة المرفأ للمياه والكهرباء جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للمرافق فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر الكهرباء والمياه لآلاف المنازل كل يوم. يوضح هذا الإنجاز المالي الدور المهم الذي يلعبه هذا المرفق. تثبت الأصول فِيْ تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه أيضًا قدرة هذه المشاريع الأفضل فِيْ فئتها على جذب تمويل تنافسي تجاريًا “.

يشار إلَّى أن شركة المرفأ العالمية للمياه والكهرباء هِيْ محطة طاقة توربينية غازية ذات دورة مركبة، بالإضافة إلَّى محطة التناضح العكسي النموذجية وثلاث وحدات تحلية متعددة المراحل. تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 1.7 جيجاوات من الكهرباء و 53 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا. وهِيْ مملوكة بنسبة 60٪ من شركة طاقة، بينما تمتلك كل من إنجي وسوجيتز 20٪ من المصنع.

تم تقديم المشورة لشركة الموانئ الدولية للمياه والكهرباء بشأن الحصول على إعادة التمويل من شركة Allen & Overy، وهِيْ شركة محاماة دولية معروفة، فِيْ حين قادت شركة Linklaters، وهِيْ شركة محاماة عالمية، الكيانات المصرفِيْة، إلَّى جانب WSP، وهِيْ شركة محاماة عالمية. الاستشارات الهندسية الرائدة فِيْ العالم.