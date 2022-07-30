طاقم تحكيم يوناني يدير لقاء الزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن هيئة تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم على نادي الزمالك ضد بيراميدز المماثل، مساء الإثنين، الموافق 1 أغسطس، في مباريات الدوري، اليوم 28 من الدوري المصري الممتاز.

عين التحكيم بالاتحاد المصري فريقا من الحكام اليونانيين لتوجيه مباراة الزمالك وبيراميدز والتي كانت على النحو التالي

يحكم Sidiropoulos Anastasios الساحة.

Polycnores Costaras، حكم مساعد.

ديميترياديس لازاروس، حكم مساعد.

أرسطو ديامانتوبولوس، الحاكم الرابع.

فيديو حكم إيفانجيلو أنجيلوس.

مانوشوس إيفانجيلوس، حكم مساعد فيديو.

وكان بيراميدز قد طلب من اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لمباراة فريقه أمام الزمالك في الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني أيضًا برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.