طاقم حكام أجنبي يقود مباراة الزمالك وبيراميدز

قرر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين فريق من الحكام الأجانب لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري.

ويلعب الزمالك مع بيراميدز الاثنين المقبل، الموافق 1 أغسطس، في الدوري الممتاز 2022-2022.

فريق من الحكام الأجانب لمباراة الزمالك وبيراميدز

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة حكام اتحاد الكرة، إنه سيتم تعيين حكم أجنبي للمباراة المقبلة بين الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري، مؤكدا أن الأمر سيحل خلال 24 ساعة.

يرغب مسئولو اتحاد الكرة في تعيين فريق من الحكام الأجانب لمباراة الزمالك وبيراميدز، في ظل المنافسة المحتدمة بين الفريقين في الدوري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي الزمالك مع بيراميدز الاثنين المقبل، الموافق 1 أغسطس، في الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 900 مساءً على استاد القاهرة الدولي.

حقيقة تسربت إلى حكم مباراة الأهلي والجونة

وعلق عبد الفتاح على التسريب الصوتي المنسوب إلى وائل فرحان وإبراهيم نور الدين في غرفة الماوس خلال مباراة الأهلي والجونة.

وقال عبد الفتاح “لم أستمع إلى تسريب صوت نور الدين. لدينا تسجيلات، وإذا ظهر شيء كهذا سنقبض على الحكام، وهذا الأمر مستحيل الحدوث”.