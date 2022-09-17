“طالبان” تتهم واشنطن بـ”سلب” أصول أفغانستان المجمدة

واتهمت سلطات “طالبان” الولايات المتحدة بـ “نهب” الأصول الأفغانية بعد ذلك

جمدت الولايات المتحدة أصول البنك المركزي الأفغاني بقيمة 7 مليارات دولار مع عودة طالبان إلَّى السلطة فِيْ أغسطس من العام الماضي، مما أدى إلَّى تفاقم أزمة الفقر الناجمة عَنّْ انهِيْار النظام السابق وتوقف المساعدات الخارجية.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عَنّْ خطة لتقسيم الأموال، سيخصص نصفها لمساعدة أفغانستان والنصف الآخر لضحايا هجمات 11 سبتمبر التي أدت إلَّى الُغُزو الذي قادته الولايات المتحدة لهذا البلد.

ومنذ ذلك الحين، يطالب قادة كابول الجدد واشنطن بالإفراج عَنّْ المساعدات النقدية فِيْ وقت عانت فِيْه أفغانستان من أزمة غذاء شتوية وانهِيْار اقتصادي، وهِيْ أوضاع صاحبها زلزال مدمر.

لكن الولايات المتحدة قالت يوم الأربعاء إن 3.5 مليار دولار ستودع فِيْ صندوق يدار باحتراف لأنها لم تكن واثقة من أن أموال البلاد ستسلم إلَّى طالبان.

وردا على هذا الاعلان قال المتحدث باسم الحكومة الافغانية ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس ان “الولايات المتحدة سرقت اموال الشعب الافغاني”.

وأضاف “نعتبره غزوًا يستهدف ممتلكات الأفغان، وهذه الأصول ليست مملوكة للولايات المتحدة”، وطالب بالإفراج عَنّْ الأموال “دون أي شروط”.

لن يقدم صندوق أفغانستان الجديد ومقره جنيف مساعدات إنسانية، لكنه سيتولى مهام البنك المركزي الأساسية مثل سداد المتأخرات الدولية لأفغانستان والواردات المتعلقة بالكهرباء، من بين أساسيات أخرى مثل طباعة العملة الوطنية.

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو فِيْ رسالة إلَّى البنك المركزي الأفغاني يوم الأربعاء “فِيْ الوقت الحالي، لا توجد مؤسسة فِيْ أفغانستان يمكنها ضمان استخدام هذه الأموال لصالح الشعب الأفغاني فقط”.

وجاء فِيْ الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس “حتى يتم تلبية هذه الشروط، فإن إرسال أصول إلَّى (بنك أفغانستان) DAB سيعرضها لخطر غير مقبول ويهددها كَمْصدر لدعم الشعب الأفغاني”.

وحذرت الخارجية الأفغانية، مساء الخميس، من استخدام الاحتياطيات لأغراض أخرى غير تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقالت الوزارة فِيْ بيان إن “أفغانستان ستلزم بفرض غرامات على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يسهلون هذه الخطوة غير القانونية، والذين يسعون لإساءة استخدام احتياطيات البنك المركزي المخصصة للشؤون الإنسانية وغيرها، وحظر أنشطتهم”.

كَمْا انتقد البنك خطة إيداع احتياطياته فِيْ سويسرا.

وقال إن استخدامه لأمور أخرى غير النشاط الاقتصادي المشروع، مثل تحقيق الاستقرار فِيْ الأسواق المالية وتسهِيْل التجارة، سيكون “غير مقبول” بالنسبة له.