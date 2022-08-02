طالبان تحمل أمريكا مقتل أيمن الظواهري في غارة كابل

أدانت حركة طالبان الغارة الجوية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري.

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وقالت طالبان إن الغارة الأمريكية نفذت بطائرة مسيرة على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابول.

وأضاف أن الغارة التي قتلت الظواهري انتهكت سيادة أفغانستان وتناقضت مع اتفاق الدوحة بالإضافة إلى تعارضها مع المصالح الأمريكية في أفغانستان.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان إن الغارة وقعت في منطقة شيربور في كابول بعد السادسة من صباح الأحد.

وفاة الظواهري

في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي كبير قوله ملابسات اغتيال زعيم القاعدة أيمن الظواهري الذي قتل في غارة في أفغانستان نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، نفذت العملية بطائرة مسيرة، وقال إنها لم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وأضاف أن زعيم القاعدة قتل في عمليات خططت لها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ووصف المسؤول العملية بأنها كانت ناجحة، بينما من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابا بشأن اغتيال الظواهري في وقت لاحق.