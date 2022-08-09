طبقات الأرض فوق المقابر الفرعونية، أن طبقات الأرض التي تتكون فوق المقابر الفرعونية في الأماكن الاثرية من اكثر الامور غرابة و اثارة خلال البحث عنها، حيث ان الجمهورية العربية المصرية تشتهر بوجود بمجموعة كبيرة من الآثار والمقابر الفرعونية التي تم دفنها داخل أراضي الجمهورية من خلال الفراعنة القدماء، كما ان الاثار والمقابر الفرعونية تتنوع تبعاً لوجودها تحت مجموعة من طبقات الأرض.

طبقات الأرض فوق المقابر الفرعونية

كان الهدف الرئيسي من طرق الدفن المختلفة عند قدماء المصريين في المقام الأول، هو الحفاظ على أجسادهم من التلف، اعتقادًا منهم بوجود قيامة وخلود، وأنه عندما تعود الروح مرة أخرى، يجب أن يكون الجسد كاملاً كما هو. كانت.

بالإضافة إلى ذلك، كان الملوك والفراعنة يدفنون أموالهم وممتلكاتهم في مقابرهم، وذلك للحيلولة دون تبديدها أو سرقتها من اللصوص في ذلك الوقت، فوضعت طبقات التراب فوق مقابر الفراعنة وتم ترتيبها. كالآتي

طبقة خرسانية

هذه هي الطبقة الأولى من الأرض التي تلامس سقف القبر، فهي طبقة شديدة الصلابة ويصعب اختراقها أو إتلافها بسهولة.

طبقة رملية لامعة

وهي الطبقة الثانية من الأرض، وهي طبقة رملية ممزوجة بمادة لامعة من الذهب أو الفضة، وتوضع فوق الطبقة الخرسانية لسقف المقبرة نفسها.

طبقة الحناء

يتم وضع طبقة من الحناء على مدخل المقبرة لحمايتها من الرطوبة، بالإضافة إلى منع دخول أي شيء من شأنه الإضرار بالمقبرة. كان قدماء المصريين يستخدمون الحناء من طبقات الأرض فوق مقابر الفراعنة.

طبقة الصخور

هذه الطبقة هي جزء من طبقات الأرض، حيث تعمل على حماية القبر من الاختراق أو السرقة.

طبقة الطين

تتكون الطبقة الطينية نتيجة عمل التيارات الهوائية، مما يؤدي بهذا التكوين إلى أن يصبح الطبقة العليا من طبقات الأرض.

أنواع المقابر الفرعونية وتكوينها

كان المصري القديم صاحب التطور والازدهار والحداثة والبناء والعديد من الأمور الأخرى التي لا يزال علماء الآثار في حيرة من أمرهم، خاصة في طريقة الدفن والتحنيط، وبينما تختلف طبقات الأرض عن المقابر الفرعونية، فإن هذا جعل تتخذ مباني المقابر أشكال وأنواع مختلفة نذكر من بينها ما يلي

مقابر العصور الوسطى

وهي من أشكال المقابر الفرعونية وهي عبارة عن أهرامات صغيرة تكونت من طوب اللبن والحجر مع نقوش داخلية وكذلك الكثير من الحجارة لدفن الموتى، وتم الاهتمام بالرسومات الموجودة بداخلها للتعبير عن القيامة والآخرة.

مقبرة الهرم الأكبر

شيد هذا القبر الملك خوفو ويقع في هضبة الجيزة. تم تشييده على مساحة 10 أفدنة وبارتفاع 146 مترًا، ولكن نتيجة عوامل التعرية بالرياح أصبح ارتفاع المقبرة 138 مترًا.

قبر سنفرو

تعرف هذه المقبرة بالهرم الأحمر بسبب استخدام الأحجار ذات اللون الأحمر في البناء، وهي ملك للملك سنفرو. يقع القبر في منطقة دهشور.

مقابر هرمية منحنية

والسبب في تسمية هذه المقابر بالهرم المنحني هو تغير زاوية الهرم نتيجة وزن الأحجار أثناء البناء، لذلك حدث كسر أو انثناء، وعرف فيما بعد بالهرم المنحني.

استكمال المقابر الهرمية الرسمية

تقع في منطقة ميدوم جنوب دهشور، وهي من المراحل الثانية لبناء المقابر الهرمية، وأضيفت بعض التغييرات التي جعلتها بناء متطور للغاية.

مقابر الهرم المدرج

بعد بناء المقابر تطورت من المصطبة المصنوعة من الطوب الطيني إلى الهرم المدرج المبني من الحجر الجيري، وأول من أنشأ هذا الهرم هو المهندس إمحوتب الذي قام بتطوير بناء المقابر، حتى أنه قام ببناء العديد من المقابر للملك زوسر في منطقة سقارة.

مقبرة جيدة

البئر هو الجزء الذي يصل إلى أسفل المقبرة وينتهي بحجر الأساس والدفن، حيث يتم بناؤه بالطوب اللبن ويشيد بشكل عمودي، ثم تطور الأمر حتى تم بناؤه على منحدر، ثم إعداده. وصل على شكل درج نازل للوصول إلى حجرة الدفن.

مقابر المصطبة

في البداية كانت المقابر الفرعونية تُبنى على شكل مصطبة، أي أن المقبرة التي تعلو سطح الأرض أخذت شكل مستطيل، وكان هذا هو الجزء العلوي من المقابر.

طبقات دفن الفراعنة حسب الطبقة الاجتماعية

اختلف بناء المقابر الفرعونية وتطور إلى مبانٍ أثرية ذات رفاهية لا مثيل لها بفضل الرسوم والنقوش عليها، ولكن في حالة وجود قتلى من طبقة اجتماعية كبيرة إلى طبقة اجتماعية أدنى، تختلف طرق الدفن.، بالإضافة إلى أنهم يدفنون موتاهم حسب طبقات الأرض فوق المقابر الفرعونية، ومن طرق الدفن حسب الطبقة الاجتماعية للمصريين القدماء، نذكر ما يلي

الطبقة الفقيرة

اختلفت طريقة التحنيط والدفن بالنسبة للفئة الفقيرة من حيث تنظيف المعدة والأمعاء، ثم وضع الجسم كله في محلول ملح النطرون لمدة 60 يومًا. كما استخدموا الأقمشة والمنسوجات العادية لتغطية الموتى بدلاً من استخدام الكتان.

الطبقة المتوسطة

في هذه الطبقة الاجتماعية، يتم استخدام حقنة بزيت الأرز للحفاظ على جميع أعضاء الجسم من الداخل، حتى لا تتضرر كما اعتادوا على استخدام ملح النطرون داخل الجسم لعدة أيام. أو صناديق مصنوعة من الخشب.

طبقة الملوك والنبلاء

تختلف طرق الدفن بالنسبة لهذه الفئة عن الطبقات الاجتماعية الأخرى التي سبق ذكرها، حيث يتم استئصال جميع أعضاء الجسم الداخلية باستثناء عضو القلب، ثم البدء في تنظيف الجسم بعناية شديدة من الداخل من خلال استخدام المواد الطبيعية من العطور والعطور. نباتات مخصصة لذلك.

ثم يلف الجثمان بقماش من الكتان ويوضع في الصندوق حسب درجة المتوفى بين عائلته من الملوك والنبلاء بما في ذلك التوابيت المصنوعة من الذهب والمحفورة بشكل الملك.

تشكل التربة والطبيعة عند دفن الموتى عند الفراعنة

عندما استخدم قدماء المصريين طبقات الأرض فوق المقابر الفرعونية، كان ذلك من خلال دراسة تمكنوا من خلالها من تحديد نوع أو شكل التربة المناسبة لدفن الموتى وفقًا لطبيعتها.

وكان ذلك لغرض الحفاظ على جثث الموتى، وخاصة أصحاب طبقة الملوك والفراعنة الذين كان لهم دور بارز في تلك الفترة، بالإضافة إلى إيمانهم بفكرة القيامة والآخرة. هناك 3 أنواع من التربة، ومنها ما يلي

تربة طينية

لم تستخدم هذه التربة إلى حد كبير في دفن موتى الفراعنة وخاصة الملوك، وذلك لأنها تربة رخوة ولكنها كانت تستخدم أكثر في الزراعة، وهناك تربة طينية بجوار نهر النيل.

وأكد علماء الآثار أن جثث الفراعنة المدفونة في هذه التربة كانت سهلة الاختراق والتعدي عليها من خلال سرقتها مما تسبب في إتلافها.

التربة الرملية

بسبب نوع هذه التربة المرنة وغير الصالحة لدفن موتى الفراعنة، لم يميل المصريون القدماء إلى استخدامها نتيجة التغيرات التي كانت تحدث بسبب عوامل بيئية مختلفة، مما أثر على حماية جثث الملوك والملكات.

تربة صلبة

تتكون هذه التربة من صخور خرسانية ومتماسكة يصعب اختراقها. لذلك اعتمد قدماء المصريين على استخدام هذه التربة لدفن الموتى بسبب صلابتها، وهذا يساعد كثيرًا في حماية جثث الفراعنة القتلى وممتلكاتهم ومجوهراتهم.

التربة الصلبة هي الأفضل لأنها خالية من العوامل التي ترطب المقابر، وبالتالي فهي حصن قوي لحماية الجثث من التلف والعوامل البيئية المختلفة.

مجموعة كبيرة من الباحثين اكدوا ان الفراعنة كانت لديهم مجموعة كبيرة من طرق دفن الموتى الكثيرة والمختلفة وكانت تلك المقابر تهدف اولاً الى حماية جثث الموتى من التعفن ويرجع السبب في ذلك الى أن الفراعنة كانوا يعتقدون في مسألة الحياة بعد الموت والبعث بشكل كبير، كما أن الفراعنة خاصة الطبقة العليا مثل الملوك والامراء كانوا يقومون بدفن جميع ثرواتهم وممتلكاتهم معهم..