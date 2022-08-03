طبق مميز على سفرتك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة بأبسط المكونات

طريقة عمل الأرز بالخليطلجميع محبي الأرز الذين يرغبون فِيْ تحضيره بوصفات جديدة ومختلفة، حيث يوجد العديد من أنواع الأرز من بلدي والبسمتي، ولهذا السبب تبدع السيدات عند تحضيره بأكثر من طريقة، فالأرز يوفر البروتينات والكربوهِيْدرات، فِيْ بالإضافة إلى إمكانية تحضير الأرز بخليط يمكنك إضافة العديد من المكونات إليه والاستمتاع بمزاج رائع جدًا، ويمكنك إضافة الكبد والإضافات الرائعة الأخرى إليه، وهذا ما سنغطيه فِيْ هذا المقال.

طريقة عمل الأرز بالخليط

يمكنك بسهُولة تحضير الأرز بالخلطة بمكونات سهلة للغاية موجودة فِيْ كل منزل، بدلًا من تناوله فِيْ المطاعم، حيث قدمت ربة المنزل نفسها مرة أخرى لعائلتها على أنها جاهزة تمامًا، وهِيْ كالتالي

ثلاثة أكواب من الأرز المغسول جيداً.

نصف كيلو كبدة مقطعة إلى قطع صغيرة.

كَمْية البصل المفروم.

تمت إضافة ملعقتين كبيرتين من الزيت إلى ملعقتين كبيرتين من السمن.

ملعقتان من السكر.

ملعقة كبيرة من القرفة

يرش الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

ثلاثة أكواب من مرق الدجاج بالإضافة إلى الماء.

كوب من اللوز وكذلك الزبيب للتزيين.

طريقة تحضير الأرز بالخليط

يمكنك تحضير الأرز بالخليط بسهُولة وبساطة من خلال ما يلي

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضيف الزيت ثم نضيف البصل المفروم ونقلب ونتركه على النار لمدة دقيقة.

نضيف الكبد إلى البصل ونقلب جيداً ونضيف الفلفل الأسود والملح والقرفة ونتركها تنضج.

ثم نقلي اللوز بملعقة كبيرة من الزيت.

نحضر وعاء ونضيف السمن ونضيف الأرز ونقلب جيداً ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والسكر ونقلب حتى يصبح لونه غامقاً.

نضيف القليل من الكبد واللوز وكذلك الزبيب ونضيف المرق ونقلب جيداً ونتركه حتى ينضج تماماً على نار هادئة.

بعد النضج الكامل، يُسكب على طبق ويُزين باللوز والكبد والزبيب.

فِيْ الختام تعلمنا كيفِيْة صنع الأرز بالخليط وكذلك مكونات الأرز وكيفِيْة تحضيره بطريقة سهلة وسريعة للاستمتاع بنكهة رائعة جدا.