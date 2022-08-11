طبيبة الإنسانية.. حكاية الشهيدة عفاف فلمبان

“عندما يكون سلاح الفرسان فردا والإنسانية بشر”، أعربت وزارة الحرس الوطني عن أسفها للطبيبة البشرية عفاف فلمبان التي غرقت مع صديقة لها بعد أن حاولت إنقاذ فتاتين من الغرق.

الدكتور الشهيد # عفاف_لمبان

عندما يكون سلاح الفرسان فردا … والبشرية انسان … والموت حياة# وزارة_الوزارة_من_الوطنية_العربية pic.twitter.com/ZxEU3yC1Wk

– وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 10 أغسطس 2022

ونشرت وزارة الحرس الوطني عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو مؤثر تحت عنوان “الشهيد الدكتورة عفاف فلمبان .. عندما يكون سلاح الفرسان فردا .. الإنسانية بشر .. والموت حياة”.

الطبيب البشري

ورصد الفيديو شهادات زملاء الطبيب المتوفى، الذين أشادوا بها كطبيبة بشرية، مكرسة لأقصى حد وحب الآخرين.

ووصف أحد زملاء الطبيب عفاف بأنها “بلسم” لكل من عرفها، فيما أشار آخرون إلى تواضعها الجيد وأدبها وكرمها في الأخلاق مع الصغار والكبار، حتى أنها أعطت آخر لحظة في حياتها لإنقاذ روحها.

اعتبر الزملاء الدكتورة عفاف فيلمبان نموذجًا يحتذى به لهم ولطلابهم ومرضاهم، ولم ترد أي حالة، حتى أنها طلبت أرقام مرضاها للتواصل معهم شخصيًا ومتابعة حالتهم بمجرد خروجهم. المستشفى طالباً رحمتك ومغفرتك.

معلومات عفاف فلمبان

كما ذكرت الوزارة في مقطع الفيديو معلومات عن الدكتورة عفاف فلمبان التي كانت تعمل استشارية في أمراض النساء والعقم، عندما تخرجت من جامعة الملك سعود في تخصص الطب والجراحة عام 1993.

حصل على البورد الكندي والزمالة في العقم الروبوتي من جامعة ميغيل، كندا عام 2000.

دخلت الدكتورة عفاف فلمبان مستشفى الحرس الوطني عام 2001 حتى وفاتها.

حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، وتم نشر العديد من أبحاثه العلمية في مجلات علمية محكمة.