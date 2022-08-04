طبيب الأهلي يصدم أكرم توفيق

وفاجأ أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أكرم توفيق بالمشاركة في المباريات خلال الموسم المقبل، خاصة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

رفض طبيب الأهلي طلب اللاعب إعداده للمشاركة في باقي المباريات في حياة مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن هذا الأمر يصعب حدوثه في الوقت الحالي، خاصة وأن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية خلال ما يقرب من عشرة أيام. .

وأكد أن اللاعب أمامه فترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل المشاركة التدريجية، وخضع أكرم توفيق لعملية الرباط الصليبي في يناير الماضي وخلال الفترة الماضية خضع لبرامج تأهيل مختلفة داخل وخارج مصر. .

من جهته، رفض لاعب خط وسط الأهلي عمرو السولية العزاء السلبي الذي قدمه له الجهاز الطبي برئاسة أحمد أبو عبلة لمدة 15 يوما قبل بدء مرحلة التأهيل.

هذا رغم انتهاء موسمه مع الفريق ولم يشاهد أي مباريات لفريقه هذا الموسم.

بدأ الصليعة تنفيذ برنامجه التأهيلي خوفا من تفاقم الإصابة إذا عاد للتدريبات، بالإضافة إلى الاستعداد قبل معسكر الفريق الأول تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا.

أصيب عمرو السولية بتمزق عضلي في أوتار الركبة خلال مباراة فريقه ضد الجونة في الجولة 26 من الدوري الممتاز، والتي أقيمت يوم 24 يوليو.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي 0-0 مع نظيره فاركو في مسابقات الدوري المصري.

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي في المباراة المقبلة يوم الأحد 7 أغسطس.

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد من الإسكندرية في تمام الساعة 9 مساءً على استاد برج العرب في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة من 27 مباراة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.