طبيب الأهلي يكشف موعد عودة بيرسي تاو

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة بيرسي تاو لاعب الفريق إلى تدريبه، بعد تعافيه من الإصابة.

تحديث حالة بيرسي تاو

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، متحدثا عبر موقع النادي الأهلي الرسمي، إن بيرسي تاو يحرز تقدما في تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يخضع له لتهيئته للعودة إلى التدريب بشكل طبيعي.

متى سيعود بيرسي تاو لتدريبات الأهلي

وأشار إلى أن بيرسي تاو سيكون جاهزًا ليكون في تدريب جماعي، خلال أسبوعين، حيث يخضع لفحوصات مستمرة لمواصلة برنامجه للعلاج الطبيعي.

وأوضح أيضًا أن حالة ميكيسوني تتحسن تدريجيًا وأنه سينتهي من برنامج علاجه في غضون أسبوع، وبعد ذلك سينظم عادةً تدريبًا جماعيًا.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المستقبل، الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار منافسات البطولة. الدوري المصري الممتاز.