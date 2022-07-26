طبيب الأهلي يوضح موقف صلاح محسن من المباريات بعد الإصابة

وتحدث الطاقم الطبي للأهلي، برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، عن موقف صلاح محسن مهاجم الفريق، للمشاركة في المباريات والتدريبات خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي. .

أصيب صلاح محسن بشد عضلي في عضلاته الأمامية خلال مباراة الأهلي والجونة.

مركز صلاح محسن في المباريات

وأوضح الكادر الطبي أن صلاح محسن يعاني من توتر طفيف في العضلة الأمامية ولا يشكو من آلام شديدة، مؤكدا أن فرص انضمامه إلى مباراة التخليص القادمة كبيرة جدا.

وأكد أن المركز النهائي للاعب مباراة الإخلاء سيتحدد خلال التدريبات غدا الثلاثاء، وبعد ذلك سيدخل الأهلي إلى ملعب مغلق استعدادا للمباراة التي ستقام على استاد الأهلي والسلام. بعد ظهر الغد.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة

ويلعب الأهلي والمقاصة غدا الأربعاء في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة، خلف بيراميدز الثاني برصيد 53 نقطة، والزمالك في الصدارة برصيد 60 نقطة.