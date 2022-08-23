طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حَقيْقَة علاجها من الإدمان.. وهذه تطورات حالتها

أكد د. نبيل عبد المقصود، أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لا علاقة لها بـ “الإدمان”، ردا على الشائعات التي غمرت “السوشيال ميديا” بعد ظهُورها إلَّى جانبها فِيْ حفل ختام الدورة الـ 56 لقرطاج الدولية. مهرجان فِيْ تونس.

وما زاد من شائعات إدمان شيرين عبد الوهاب أن الدكتور عبدالمقصود يعتبر من أهم أساتذة علم السموم وعلاج الإدمان فِيْ مصر، بالإضافة إلَّى تصريحات شيرين السابقة حول تناولها للحبوب المهدئة.

وقالت عبد المقصود فِيْ تصريحات لقناة الحدث اليوم المصرية، إن “شيرين واجهت العديد من المشاكل التي أثرت عليها كثيرا، وجعلوها تبقى فِيْ المنزل، وعدم الرغبة فِيْ التواصل مع أي شخص، وهذا أثر سلبا على صحتها”. . “

وأوضح “هناك بعض الحالات .. عَنّْدما ينزعج الإنسان يمتنع عَنّْ الأكل ويفقد وزنه، وفِيْ حالات أخرى يميل الشخص إلَّى الأكل ويزيد وزنه”، وهُو ما اتضح للنجمة المصرية من هِيْ. تعرضت لانتقادات شديدة بسبب الزيادة الكبيرة فِيْ وزنها.

وأضاف الدكتور نبيل أن شيرين كانت بحاجة إلَّى رعاية ومن يستمع إليها ويوجهها على الطريق الصحيح ويمنحها طاقتها الإيجابية ويساعدها على التعافِيْ، وكان هذا دوري معها كإنسان. مؤكدا أنه لا علاقة له بالإدمان.

وطالبت عبد المقصود التي رافقت شيرين فِيْ حفلها بمهرجان قرطاج بتونس الجمهُور بدعمها وعدم توجيه التعليقات السلبية والمدمرة، مشيرة إلَّى أن هذا الحفل أعطاها “قبلة الحياة”.

من جهتها، كشفت ميمي فؤاد، مدير أعمال الفنانة المصرية، أن شيرين عبد الوهاب بصحة جيدة وقالت “الآن الحمد لله أنا بخير على هدوء الناس على الصعيد الصحي. إنها جميلة جدًا. وفعلت. لا أريد الخروج من المسرح “.

وقال فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام على هامش حفله الغنائي فِيْ كارتاغو “حاليا مركزان لكنها تغني كالأولى وتريد دائما أن تكون فِيْ أحسن صورة وفِيْ أحسن صورة بسبب الجمهُور الذي يحبها. “

أكدت ميمي فؤاد، التي سبق لها أن تعاونت مع شيرين فِيْ فترات سابقة، أنها تستعد خلال الفترة الحالية للعديد من المشاريع الكبيرة، وقد بدأوا بالفعل الاستعداد لها، خاصة وأن لديها رصيدًا كبيرًا من العشاق داخل المهنة.