طبيب منتخب جنوب أفريقيا يكشف تطورات إصابة بيرسي تاو

كشف نجوينيا، طبيب منتخب جنوب إفريقيا السابق، عن إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي الأول.

“لست متأكدا من وضع تاو لأنني لم أعد طبيبا لفريق جنوب أفريقيا، ولكن يمكن أن يكون هناك عدد من العوامل، ربما تكون نفسية، ربما تكون مشكلة لديه، لكنني لست متأكدا. ” “، قال نجوينيا لصحيفة سويتان.

وأضاف “قد يكون التكيف مع الأجواء في مصر مشكلة، لأنه عندما تنتقل إلى بلد جديد ودوري جديد، تتغير أساليب التدريب وتحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع كل شيء”.

وتابع “لا يمكنني التأكد حقًا من مشكلة تاو، لكن هذه هي العوامل التي تؤدي عمومًا إلى إصابة اللاعبين من حين لآخر، يمكن أن تؤثر نفسياً، بالتأكيد ستتعرض للإصابة، وهذا هو سبب أهمية علماء النفس الرياضي. ” أعلم جيدًا أن تاو تعرض لضغط كبير منذ وصوله إلى مصر، خاصة وأن جماهير الأهلي وأساطير النادي دائمًا ما ينتقدون بعض اللاعبين، لذلك قد يكون الأمر فيزيولوجيًا، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك “.