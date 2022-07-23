طبيب نفسي شيرين غير قادرة على العلاج من حب حسام.. والأخير لا يُستفز

كشف الطبيب النفسي محمد هاني، أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ما زالت تحب طليقها الفنان حسام حبيب، رغم الأزمات التي حدثت بينهما، مشيرا إلَّى أنها لم تستطع اتخاذ قرار الابتعاد عَنّْه.

وأضافت هاني أن “عبد الوهاب” لا تستطيع أن تعالج نفسها من حب حسام حبيب، لذلك تلجأ للإعلام لتفريغ تهم الغضب بداخلها، فِيْ محاولة لإظهار أنها تريد كرهه رغم عدم قدرته على ذلك. . افعلها

ووصفت الطبيبة النفسية، فِيْ تصريحات لـ “ET بالعربي”، أن شيرين عبد الوهاب وصلت إلَّى مرحلة امتلاك الحب، وكان ذلك أضعف شيء فِيْ العالم.

كَمْا تفاجأ من تناقضات كلام الفنانة المصرية فِيْ كل مرة تحدثت فِيْها عَنّْ حسام حبيب، مشيرة إلَّى أنها قالت فِيْ بيانها الأخير إنه يجب أن تعالج نفسيا وتتناول أدوية نفسية، وعلقت “الآن من المفترض أن تكون شيرين هنا. حالة من الصدمة وعدم الاستقرار والتوازن ويفترض أن يتلقى تعليمات من الطبيب “. ولم يعلق المعالج.

واعتبرت الطبيبة النفسية أن تصريح شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة لا يعاملها بل يضعها فِيْ مأزق.

وعَنّْ شخصية المطرب حسام حبيب اعتبره الدكتور محمد هاني من الشخصيات الهادئة وغير المبررة قائلاً “يعرف ما يفعله ويعرف متى يتكلم ومتى لا يتكلم. هُو يتحكَمْ كَمْا رأينا. هُو لا، لقد خرج للإجابة على العديد من القضايا التي نشرتها وسائل الإعلام “.

من جانبها قالت الدكتورة رحاب العوضي الأستاذة المساعدة فِيْ علم النفس السلوكي فِيْ مصر، إنه من الضروري تدريب المشاهِيْر على كَيْفَِيْة التحدث لوسائل الإعلام، حتى لا تؤثر التصريحات التي قد يدلون بها على شعبيتهم وصورتهم. . أو تؤدي إلَّى دعاوى قضائية ضدك.

وقال العوضي لـ “بي بي سي” إن هناك العديد من المشاهِيْر حول العالم التزموا بتدريب صارم على كَيْفَِيْة التحدث، ومتى يجب عليهم التوقف عَنّْ الكلام وما يقال وما لا يقال لوسائل الإعلام.

ولفت الخبير إلَّى أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تدفع الشخص إلَّى الحديث عَنّْ خصوصيات علاقاته السابقة أمام الناس، ومنها الرغبة فِيْ خلق التعاطف مع الآخرين أو الانتقام من الشريك السابق، مبينا أن اتخاذ تلك الخطوة فِيْ بعض الأحيان يمكن أن يأتي من الشخص الذي لا يتجاوز علاقته السابقة وليس نهاية هذه المرحلة من حياته.