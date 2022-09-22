طبيب هشام سليم يكشف تفاصيل معاناته من المرض

روى الطبيب المصري ياسر عبد القادر، الذي عالج الفنان الراحل هشام سليم وتوفِيْ يوم الخميس عَنّْ 64 عاما، تفاصيل إصابته بالسرطان.

وأوضح عبد القادر أن مرض هشام سليم كان سرطان الرئة، وتم اكتشافه فِيْ مرحلة متأخرة وليس فِيْ المراحل المبكرة مما يسهل العلاج والشفاء.

وأضاف الطبيب المصري أن سليم ظل يخضع للعلاج فِيْ إحدى المستشفِيْات الخاصة بالقاهرة لمدة عام كامل، تلقى خلالها عددًا من العلاجات المختلفة سواء كانت “كيميائية أو إشعاعية أو مناعية”، لكنها لم تحقق الفائدة المرجوة، منذ أن ساءت حالته فِيْ أيامه الأخيرة.

وأوضح فِيْ تصريحات لقناة “سكاي نيوز” الفضائية “هشام سليم كان يستسلم للمرض فِيْ أيامه الأخيرة، لأنه أدرك طبيعة حالته الصحية التي سبق أن شرحها له الفريق الطبي، خاصة لأنني كان فِيْ أواخر المرحلة الثالثة من المرض وبعد ذلك حاولنا مرات عديدة السيطرة على المرض وعلاجه “. .

وأشار الطبيب المعالج هشام سليم، إلَّى أن الفنان “كان راقيًا طوال فترة علاجه، وعامل الطاقم الطبي باهتمام كبير”.

ونزل الحزن على الوسط الفني المصري، وكذلك الجمهُور، فور إعلان خبر وفاته، خاصة عَنّْدما حقق نجاحًا فنيًا، ولفت الانتباه إلَّى الأدوار التي جسدها بشكل درامي وسنيمائي.

وكان الفنان الراحل قد أكد فِيْ مايو الماضي إصابته بالسرطان، وأشار فِيْ ذلك الوقت إلَّى أنه يعيش فِيْ بلدة بالساحل الشمالي لتلقي العلاج الذي قد يستمر عدة أشهر.

آخر أعمال هشام سليم

وكان آخر ظهُور تلفزيوني للفنان هشام سليم فِيْ مسلسل “Counter Attack” الذي يذاع فِيْ شهر رمضان من العام 2022، وهُو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب. أما عَنّْ السينما، فقد كانت آخر مشاركاته العام الماضي من خلال فِيْلم “موسى” مع الممثل كريم محمود عبد العزيز.

جزء من حياتك الخاصة

هشام سليم تحدث فِيْ وقت سابق عَنّْ الكثير من أسرار حياته الشخصية، خلال مقابلة تلفزيونية، كاشفاً أنه تزوج مرتين ولكنه الآن مطلق، وما زال يحب زوجته الثانية ويأمل أن يعودوا ويتزوجوا مرة أخرى، معلقاً لقد تزوجت. مرتين وطلقتهم ولكن فِيْ المرة الثانية أحبها حتى الآن أتمنى أن أعود لزي نتجوز تاني وهلاكي.