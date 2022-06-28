طرائف جحا مكتوبة

نكت مكتوبة لجحا – يعرف الكثير منا جحا وزوجته وحماره وخاصة جحا وحماره، وقد سمعوا العديد من القصص والنوادر عن جحا مع حماره ومع الناس من حوله ولا يعرفون ما هي القصة الحقيقية له. جحا هو وأين ينتمي وما إذا كان شخصية حقيقية أم خيالية.

جحا يكتب الحكايات

في البداية، يعتبر جحا من أشهر الشخصيات الكوميدية في الوطن العربي، وتعود أصول هذه الشخصية إلى العصر العثماني، أي بمعنى أوضح، شخصية تعود إلى الأدب التركي القديم، كما هي شخصية كوميدية أدبية خيالية.

اشتهرت بمواقفها المضحكة والجميلة والمضحكة للغاية خاصة مع حمارها.هذه المواقف المضحكة التي يُطلق فيها على بطل جحا لقب “حكايات جحا” توصف بأنها أغبياء عفوية مضحكة ويقال إنها شخصية حقيقية. .

لكن المواقف والقصص مختلقة وخيالية تماما هذه قصص مؤلف مضحكة واليوم نود أن نقدم لكم مجموعة من النكات المضحكة والمضحكة عن جحا مكتوبة على موقعنا.

أشهر نكت وحكايات جحا

جحا والأرض

وسأل جحا شخصا لو كان الصباح ترك الناس بيوتهم في اتجاهات مختلفة فلماذا لا نذهب

إلى جانب واحد

قال له لا يذهب الناس في كل الاتجاهات إلا حتى تحافظ الأرض على توازنها، ولكن إذا ساروا في اتجاه واحد

الأول، أن الأرض ستكون غير متوازنة، وتميل وتسقط

جحا والكنز

كان جحا والكنز يدق جحا بالوتد في الحائط من أجله. خلف الجدار كان هناك زريبة لجاره. اخترق الجدار .. عندما رأى جحا الأحصنة والبغال من خلال الحفرة. وقال له بفرح تعال .. وانظر .. لقد وجدت كنزًا دفينًا من الوحوش.

جحا والحمل

كان جحا يربي شاة جميلة وكان يحبها، لذلك أراد أصدقاؤه خداعه ليذبحوا

عندهم شاة ليأكلوا من لحومها، ثم اقترب منه أحدهم وقال له ماذا تفعل بغنمك جحا

قال جحا أحتفظ بها لشتاء

قال له صديقه هل أنت مجنون، ألم تعلم أن القيامة ستحدث غدًا أو بعد غد!

وسنطعمك جحا ولم يهتم بما قاله صديقه، لكن أصدقائه جاءوا إليه واحدًا تلو الآخر، مكررين له.

نفس النغمة حتى تعب ووعدهم بذبحها في اليوم التالي ودعوتهم لتناولها في مأدبة.

فخامة في الصحراء فذبح جحا الشاة وأشعل فيها النار فاخذ جحا لشويها وتركه اصحابه.

وذهبوا ليلعبوا ويبتعدوا عنه بعد أن تركوا ملابسهم معه ليحتفظوا بها لأنفسهم.

فعلوا ذلك لأنهم تركوه وحده دون مساعدته، فكان جحا وحده من حمل ملابسهم ورماها بعيدًا.

التهمته في النار. فلما رجعوا إليه وجدوا رماد ثيابهم. هاجموه عندما شاهد منهم هذا الهجوم

فقال لهم ما فائدة هذه الثياب إذا كانت القيامة حتمًا اليوم أو غدًا

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