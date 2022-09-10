طرح آيفون 14 الجديد فِيْ مصر.. المَوعِد والسعر والتفاصيل

ينتظر عشاق هاتف iPhone 14 (iPhone 14) مَوعِد إطلاقه فِيْ مصر والسعر المتوقع، خاصة وأن الشركة لم تكشف عَنّْ التفاصيل الرسمية حتى الآن.

وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية فِيْ مصر، عَنّْ توقع وصول إصدارات iPhone 14 الجديدة للسوق المصري مطلع الشهر المقبل، أو بعد ذلك بوقت قصير.

لكن طلعت أشار إلَّى أنه تم إطلاق الهاتف قبل أيام قليلة فِيْ الأسواق العالمية، ولا يزال يبحث فِيْ طريقه إلَّى أسواق الشرق الأوسط، وأن هناك احتمالات بتأخيره من مصر.

متى سيصل iPhone 14 إلَّى مصر

وأشار طلعت إلَّى أن تأخر iPhone 14 عَنّْ السوق المصري قد يحدث نتيجة قيود الاستيراد والاعتمادات المستندية، موضحا أن العديد من الشركات تواجه صعوبات فِيْ عمليات الاستيراد فِيْ الوقت الحالي بسبب نقص الدولار فِيْ السوق المحلي وعدم توفر الدولارات. أولويات توفِيْره من قبل البنوك للسلع الأساسية ومتطلبات الإنتاج.

وأضاف أنه فِيْ حالة تأخر وصول iPhone 14 للسوق المصري، يمكن للمصريين الراغبين بامتلاكه الحصول عليه من الخارج عَنّْ طريق شخص قادم من دول الخليج أو من دول أخرى وكذلك شركات الاستيراد، النقل وطرق أخرى.

توقع مصدر آخر بقسم الموبايل تأجيل وصول هاتف iPhone 14 إلَّى السوق المصري، خاصة مع توقف الواردات وعدم قدرة الموزعين المعتمدين فِيْ مصر على إتاحة الهاتف الجديد فِيْ المتاجر الرسمية، بسبب وجودهم. عدم القدرة على توفِيْر الدولار.

كان البنك المركزي المصري قد قرر التوقف عَنّْ التعامل مع مستندات التحصيل فِيْ عمليات الاستيراد والعمل بنظام الاعتماد المستندي بدلاً من ذلك، باستثناء 15 سلعة فقط، فِيْ فبراير الماضي.

سعر iPhone 14 فِيْ مصر

تؤكد توقعات المتخصصين فِيْ التكنولوجيا وقسم المحمول فِيْ مصر أن سعر iPhone 14 فِيْ مصر سيصل إلَّى 31 ألف جنيه، حيث يبلغ سعره العالمي من الشركة 1099 دولارًا بما يعادل 21.200 جنيه بالإضافة إلَّى 14٪ من الضريبة وربح التاجر. وصل الهامش إلَّى 31 ألف جنيه.