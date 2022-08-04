طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية عبر “فرص” السعودية فِيْ النصف الأول

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فِيْ المملكة العربية السعودية، عَنّْ طرح أكثر من 5000 فرصة استثمارية متنوعة فِيْ مدن المملكة خلال النصف الأول من عام 2022، فِيْ إطار الجهُود المستمرة لتطوير الاستثمارات ورفع مستوى الاستدامة. للمدن وتنويع النشاط الاقتصادي فِيْها بما يساهم فِيْ رفع جودة الحياة. وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تضمنت المقترحات المقدمة من الأمانات والبلديات والجهات ذات الصلة 1810 نشاطا تجاريا و 328 نشاطا صناعيا و 72 نشاطا اجتماعيا و 34 نشاطا بيئيا و 29 نشاطا تربويا و 198 نشاطا رياضيا وترفِيْهِيْا و 52 نشاطا زراعيا وحيوانيا و 101 نشاطا صحيا و 15 نشاطا. و 38 نشاطا. فِيْ مجال البناء وإدارة العقارات، 152 نشاطًا فِيْ الخدمات العامة، و 118 نشاطًا ماليًا، و 245 نشاطًا فِيْ المركبات، و 88 نشاطًا فِيْ مجال النقل، و 15 نشاطًا فِيْ الصيانة والإصلاح والتركيب، و 40 نشاطًا فِيْ المرافق العامة، ونشاطان فِيْ الملابس والمنسوجات بالإضافة إلَّى تقديم أكثر من 1700 موقع متنوع للأنشطة المؤقتة. .

تهدف بوابة “فرص” إلَّى أتمتة إجراءات الاستثمار مع الأمانات والبلديات والجهات ذات الصلة، بحيث تسهل إجراءات الطرح والترسية والتعاقد، وتعزيز القدرة على الحصول على التقارير، ورفع كفاءة وسرعة العمليات ومتابعتها. كَمْا تمكّن البوابة الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة من عرض الفرص الاستثمارية فِيْ مختلف الأنشطة والمواقع، بالإضافة إلَّى تمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه الفرص وة معلوماتهم ومواقعهم، وتقديم اقتراح استثماري لدراسته وعرضه كاستثمار جديد. فرصة من خلال البوابة.

توفر البوابة خاصية بحث بتحديد الأمانة أو البلدية أو مكان الاستثمار أو نوع النشاط مما يساعد المستثمر على اتخاذ قرار الاستثمار بدقة وشفافِيْة وفعالية وبأقل وقت وجهد دون عَنّْاء السفر إلَّى مقار الأمانات أو البلديات للتعرف على الفرص، ومساهمة المستثمرين فِيْ تنمية المدن والقرى، لتسهِيْل الوصول إلَّى الفرص الاستثمارية المجدية والفعالة فِيْ بناء وتطوير مدن وقرى المملكة.