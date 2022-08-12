طرح النسخة الهندية من فِيْلم Forrest Gump.. وعامر خان بديل توم هانكس

لطالما شعر الجمهُور أن Forrest Gump تدور حول قِصَّة عالمية مع لحظات لا تُنسى، مما يفسح المجال لنسخة من Bollywood.

نسخة هندية من الفِيْلم الرائج منذ 28 عامًا، Laal Singh Chaddha، من إخراج أدفِيْت تشاندان وبطولة عامر خان، أعيدت صياغتها فِيْ دور توم هانكس من فورست غامب.

ذكرت باراماونت بيكتشرز أن الأحداث لها لمسة من التاريخ الهندي تتكشف من خلال الشخصية الرئيسية للفِيْلم، لال سينغ تشادا، الذي يتمتع بفهم كبير للعواطف، شخصية بسيطة ستملأ رحلتك غير العادية بالحب والدفء والسعادة.

تدور وقائع المسرحية حول “لال سينينج تشادا” الذي يروي قِصَّة حياته لركاب القطار وهُو يكبر ويتعرض لمضايقات من دعامات ساقه رغم محاولات والدته حمايته. يلتقي زميله فِيْ الدراسة “ملابس”، والتي تجسد شخصيتها النجمة الهندية كارينا كابور خان، التي يتوق إليها لاحقًا.

تصبح لال بطريق الخطأ نجمة مسار، تلهم الجميع برقصتها المميزة، وتنقذ الأصدقاء والأعداء أثناء المناوشات فِيْ الجبال، وتصنع الملايين من الملابس الداخلية.

يشار إلَّى أن عامر خان استغرق سنوات للحصول على حقوق الفِيْلم، مضيفًا إلَّى نصه العديد من التغييرات لتناسب الثقافة الهندية والأحداث التاريخية المهمة التي حدثت، مثل حرب كارجيل واغتيال أنديرا غاندي.

أخبر خان عرب نيوز أن الوظيفة كانت صعبة من حيث الإنتاج والموقع والأزياء.

على الرغم من أن الفِيْلم يتم إنتاجه لجمهُور هندي، إلا أن خان قال إنه سعيد برؤية المشاهدين فِيْ جميع أنحاء العالم ينجذبون إليه، بما فِيْ ذلك أولئك الموجودين فِيْ العالم العربي، مشيرًا إلَّى العلاقة العاطفِيْة التي تربط الهنود بالعالم العربي والشرق الأوسط.

قِصَّة فِيْلم Forrest Gump

تدور أحداث الفِيْلم الأمريكي، الذي أشرف عليه روبرت زيميكيس، حول رجل من ولاية ألاباما يُدعى “فورست جامب”، شخصية طيبة الطباع، يشهد ويشارك فِيْ العديد من الأحداث الحاسمة فِيْ التاريخ الأمريكي، والتي يلعب خلالها دور الحياة. . للعديد من التأثيرات المتوالية.

ونجح بطل المسرحية توم هانكس فِيْ الفوز بجائزة أفضل ممثل عَنّْ أدائه الرائع فِيْ المسرحية والذي حقق ما يقرب من 700 مليون دولار على مستوى العالم.