طرح تذاكر دخول معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2022

أعلن نادي الصقور السعودي عن إطلاق تذاكر دخول المعرض السعودي الدولي للصقور والصيد، الأكبر من نوعه في العالم، والمقرر إقامته في مقر النادي في الملهم (شمال الرياض)، خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري. حتى سبتمبر. 3، بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

ثلاث فئات

يتم تقسيم الإدخالات إلى ثلاث فئات ؛ إنها تذاكر دخول عامة بقيمة 25 ريالًا، وتسمح لمالكها بالدخول إلى المنطقة العامة فقط (لا تشمل جناح الأسلحة)، وتذاكر دخول جناح الأسلحة، بقيمة 75 ريالًا، وتسمح لمالكها بالدخول للجمهور. وأخيرًا، تذاكر VIP بقيمة 1500 ريال، والتي تسمح لحاملها بدخول المنطقة العامة وجناح الأسلحة ومنطقة كبار الشخصيات، وفيها مواقف خاصة للسيارات وخدمات للضيوف.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يتمتعون بدخول مجاني إلى المنطقة العامة وجناح الأسلحة، وقد وضع النادي شروطًا عامة لتنظيم الدخول إلى المعرض، والتي يمكن الرجوع إليها على موقعه على الإنترنت.

يأمل المعرض العربي الدولي للصقور والصيد أن يستقطب عددًا كبيرًا من المتخصصين والرعاة والمفكرين والمثقفين في الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية، ويضم متحفًا مخصصًا لتوعية الجمهور بتاريخ الصقور، وآخر للفنون، الرسم والخط وينظم المعرض مسابقات فنية أثناء إقامتك.

طريقة الحجز

استقطب المعرض الدولي للصقور والصيد العربي، في نسخته الثالثة عام 2022، أكثر من 300 عارض من 30 دولة، وتجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف زائر في 15 يومًا، ومن المتوقع أن يزور أكثر من 550 ألف زائر هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن تذاكر المعرض متوفرة للحجز والشراء في مقر نادي الصقور السعودي، أو من خلال الموقع الإلكتروني (اضغط هنا) أو من خلال موقع Platinum List للتذاكر https//riyadh.platinumlist.net/ar/event-tickets/84446/international-saudi-falcon-hunting-exhib