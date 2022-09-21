طرح فِيْلم “أشباح أوروبا” لـ هِيْفاء وهبي وأحمد الفِيْشاوي بعد طول انتظار

قررت شركة إنتاج فِيْلم “أشباح أوروبا” طرحه، اليوم الأربعاء، فِيْ دور العرض بمصر، بعد تأخيرات كثيرة بسبب الخلاف الذي نشب بين النجمة هِيْفاء وهبي ومنتج الفِيْلم محمد آل-. وزيري.

وفِيْلم “أشباح أوروبا” الذي يتوقعه الجمهُور من بطولة هِيْفاء وهبي وأحمد الفِيْشاوي وباسم سمرة وأروى جودة ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن.

الفِيْلم الذي اختتم تصويره قبل 3 سنوات، سينافس بقوة مع عرض الأعمال السينمائية حاليا تسليم أهل الحامل، كيرة والجن، الدعوة الشعبية، أحبك، ومجموعة أخرى من الأفلام فِيْ دور السينما. . .

أحداث “أشباح أوروبا”

وتدور أحداث الفِيْلم حول فِيْلم كوميدي تشويق، حيث تنجب الزوجة ستة أطفال، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائه بسبب الفقر. عَنّْدما تكتشف الزوجة ذلك، تترك زوجها وتذهب إلَّى الخارج، مما يتسبب فِيْ الكثير من الخلاف بين الأشقاء. فى المستقبل.

هِيْفاء وهبي تعود بفِيْلم “أشباح أوروبا” إلَّى السينما بعد غياب منذ تقديم فِيْلم “حلاوة روح” مع المخرج سامح عبد العزيز، بينما ظهرت كضيف شرف فِيْ فِيْلم “خير وبركة” مع علي ربيع. ومحمد عبد الرحمن جد “توتا” بالإضافة إلَّى أنها شاركت كضيف شرف خلال حلقتين من مسلسل “الواد سيد الشحات” مع أحمد فهمي وهناء الزاهد فِيْ رمضان الماضي.

رمسيس باريس

وكان وهبي قد أعلن، عبر حسابه على انستجرام، عَنّْ تصوير فِيْلم جديد بعَنّْوان “رمسيس باريس”، عبر مقطع فِيْديو يظهر الاستقبال الحار لأهالي منطقة ناصر المنسية أثناء تصوير مشاهده فِيْ فِيْلمه الجديد. . الذي يجمعها مع حمدي المرغني ومحمود حافظ، فِيْما ينضم باقي الممثلين تباعاً إلَّى التصوير.

الفِيْلم من بطولة هِيْفاء وهبي، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وغيرهم من الفنانين، من تأليف كريم. حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فِيْلم.

تدور أحداث الفِيْلم فِيْ إطار كوميدي، ويروي انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلَّى باريس، وتتضمن هذه الرحلة العديد من المفاجآت، وتصل الأحداث إلَّى ذروتها عَنّْدما قرروا تشكيل عصابة لسرقة الموناليزا. . من متحف اللوفر وهم متنكرين.