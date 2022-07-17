طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم.. و3 خطوات للدخول

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية يوم الأحد عبر منصة أبشر، والتي تتيح للراغبين في اقتناء لوحات ترخيص مميزة المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

تفاصيل العرض

ونشرت الإدارة إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، أعلنت فيه إطلاق مزاد لوحة الترخيص الإلكتروني، المقرر أن يبدأ اليوم الأحد 17 يوليو ويستمر حتى الأربعاء 20 يوليو.

خطوات الوصول إلى الخدمة

أعادت الإدارة نشر طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال 3 خطوات