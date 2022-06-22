طرح هاتف 14 برو ماكس الجديد بتقنية قوية بنظام التشغيل في iphone 14 pro max

نقدم لكم هاتف 14 Pro Max الجديد مع سلسلة هواتف جديدة تتكون من أربعة هواتف في iPhone الجديد. مع نظام تشغيل داعم تقني قوي في آيفون 14 برو ماكس لكن المسلسل الجديد سيصدر بدون حضور. iPhone 14 mini مشابه للسلسلة السابقة كذلك مواصفات iPhone 14 Pro Max الجديد مختلف ومتميز عما سبق. من هواتف iPhone كذلك إلى جانب الإصدار الجديد من آيفون 14 برو ماكس يتم تقديمه بشاشة أكبر. لأن هواتف iPhone السابقة ذات الشاشات الصغيرة لم تحقق مبيعات كبيرة على مستوى السوق. في ملخصات مقال اليوم من موقع ثقافني نتعرف علي سعر ومواصفات iphone 14 pro max الجديد .

تم إطلاق هاتف 14 Pro Max الجديد في سلسلة من أربعة هواتف

نقدم لكم هاتف 14 Pro Max الجديد في الأسواق العالمية ، سيكون هناك أربعة هواتف جديدة ، اثنان منهم سيكونان. مع الشاشات التي تصل إلى 6.1 بوصة ، سيحتوي الهاتفان الآخران من هواتف iPhone 14 على شاشتين أكبر بقياس 6.7 بوصة. بالإضافة إلى التمتع بنسختين من آيفون 14 برو ماكس بمواصفات أقوى من ذي قبل. سيكون للنسختين الأخريين مواصفات أقل ، وهذا سيؤدي إلى تباين في سعر iPhone 14 Pro Max حسب المواصفات. لكل إصدار من iPhone 14 ، تم التأكيد أيضًا على أن الإصدارات المصغرة من iPhone لن يتم إطلاقها. مرة أخرى لعدم تحقيق المكاسب المرجوة من آبل ، وذلك في سطور مقال موقع ثقافني القادم. سوف نتعلم المزيد من المعلومات حول هاتفك آيفون 14 برو ماكس .

تقديم هاتف 14 Pro Max الجديد وترقيات قوية في كاميرا الهاتف

داخل مواصفات iPhone 14 Pro Max تمت ترقية وتحسين كاميرته ، وفقًا للمعلومات المتداولة. بالنسبة إلى iPhone 14 ، قدمت Apple كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. وأيضًا بفضل تلك الكاميرا سيكون التصوير أفضل من ذي قبل ، لأنه سيرتقي إلى مستوى أعلى مثل الإصدار السابق. وكاميرا آيفون 12 ميغا بيكسل فقط وهو إنجاز جديد في التصوير كذلك. الكاميرا تأتي بتقنية قوية بفضل إضافة 2.5 ميكرومتر وهي الأقوى والأكثر تميزا للهواتف آيفون 14 برو ماكس . حول هواتف Android أيضًا إلى جانب ذلك نقدم لكم هاتف 14 Pro Max الجديد لها العديد من المواصفات. الآخر الذي سنقدمه في السطور التالية من مقال “موقع ثقافني”.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد من Apple International

نقدم لكم هاتف 14 Pro Max الجديد له العديد من المواصفات التي تختلف كثيرا عن الاصدارات السابقة وهي كالتالي: –

تقنية الشاشة في iPhone 14 هي Super Retine ، وهي مصممة من السيراميك الزجاجي ، كما أنها تدعم اللمس المتعدد. كما ذلك هاتف iPhone 14 Pro Max وضع على شاشته تقنية جديدة ، Dolpy Vision مع خاصية HDR. بالإضافة إلى الميزة المميزة لهواتف iPhone 14 ، وهي مقاومة الغبار والماء ، يمكن استخدام الهاتف آيفون 14 برو ماكس . تحت الماء لعمق 6 متر. أما بطارية iPhone 14 فقد تم تعزيزها لتصل إلى 5000 أمبير وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن السريع. إن التقنية القوية التي تدعم نظام تشغيل iPhone 14 هي معالج A16 Bionic بتقنية ثماني النواة. سيكون نظام التشغيل iPhone 14 هو iOS 16. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إطلاق هاتف 14 Pro Max الجديد بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ للحواف الجانبية للهاتف. كما سيتم تصنيع الجزء الخلفي من iPhone 14 بالكامل من الزجاج. أما بالنسبة لسعر iPhone 14 Pro Max ، فهذا ما سنتعرف عليه في سطور مقال “ثقافني” القادم.

سعر آيفون 14 برو ماكس عالمياً والسعودية ومصر

سعر ومواصفات iphone 14 pro max ستكون مميزة جدًا لكن سعر iPhone 14 سيختلف وفقًا لسعره داخل الدولة على النحو التالي: –

نقدم لكم هاتف 14 Pro Max الجديد بالسعر العالمي مع نسخة تخزين 1 تيرابايت داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والإتحاد الأوروبي وسعر النسخة سيكون 1400 دولار أمريكي.

بالسعر العالمي مع نسخة تخزين 1 تيرابايت داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والإتحاد الأوروبي وسعر النسخة سيكون 1400 دولار أمريكي. سيكون هناك أيضًا إصدار آخر للهاتف آيفون 14 برو ماكس بسعة تخزين 512 بسعر 1200 دولار أمريكي.

بسعة تخزين 512 بسعر 1200 دولار أمريكي. بالإضافة إلى إنتاج إصدار iPhone 14 بسعة تخزين 216 دولارًا ، فسيكون سعره 1099 دولارًا أمريكيًا.

من المتوقع أن يكون السعر آيفون 14 برو ماكس داخل المملكة العربية السعودية ، المحدد حسب لون الهاتف. والسعة التخزينية لـ iPhone 14 ، وسيتراوح سعره من 5100 ريال إلى 5700 ريال.

داخل المملكة العربية السعودية ، المحدد حسب لون الهاتف. والسعة التخزينية لـ iPhone 14 ، وسيتراوح سعره من 5100 ريال إلى 5700 ريال. كما هو متوقع أن يكون سعر iPhone 14 Pro Max داخل مصر لنسخة 512 جيجا بسعر 34 ألف جنيه.

داخل مصر لنسخة 512 جيجا بسعر 34 ألف جنيه. أما هاتف iPhone 14 Pro Max ، الذي تبلغ سعته التخزينية 256 جيجابايت ، فيبلغ قيمته 29 ألف جنيه.

هذه هي الأسعار المتوقعة لجهاز iPhone 14 الجديد من خلال سطور مقال اليوم من موقع ثقافني.

من المتوقع إطلاق هاتف 14 Pro Max الجديد في جميع الأسواق العالمية في الأشهر المقبلة. في حال ظهور أي معلومات أخرى عن iPhone 14 pro max ، سنزودكم بإذن الله بمقال جديد عبر موقع “ثقافني”.