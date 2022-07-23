طرد البرص أو الوزغ من المنزل وصفة رهِيْبة مجربة وفعالة 100% بدون لمس فِيْ 3 دقائق

أسهل طريقة لطرد الأبراص من المنازل من أكثر الحشرات المزعجة، حيث تخيف الأطفال والكبار وتنشر حالة من الذعر والخوف فِيْ المنزل عندما يكون بداخله، وينتج عن ذلك رائحة كريهة وأمراض خطيرة ومَتَّى. يتم تركها فِيْ المنزل لفترة طويلة وهِيْ تنشر بيضها فِيْ كل مكان لذلك يجب التخلص منها بسرعة. تعتبر السحَلْية من الحشرات ذات الوزن الخفِيْف جدا والسرعة الكبيرة التي تساعدها على التحرك بسرعة داخلها وعادة ما تظهر أثناء الصيف، والآن سنعرض لك أسهل الطرق للتخلص من الأبراص فِيْ المنزل.

طرق بسيطة وسهلة للتخلص من الأبراص

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يبحث الكثير من الناس عن طرق للتعامل مع الصراصير المنتشرة فِيْ المنازل، وهُو ما يربك الكثيرين حول سبب وجودها فِيْ المقام الأول، وهِيْ أزمة مزعجة تحتاج إلى حَلْول نشطة وسريعة للقضاء عليها. صحيح كَمْا يلي

قشور البيض للتخلص من الأبراص تحتاج إلى إحضار قشرة البيضة أولاً، ثم وضعها فِيْ الأماكن التي يتواجد فِيْها الأبراص داخل المنزل أو خارجه، ويعتقد الأبراص أن هذه هِيْ بيض الأفاعي، وهِيْ إحدى الطرق الأكثر فعالية التي ستساعدك على التخلص من الأبراص.

دائمًا ما تعمل الألواح اللاصقة لإزالة الجذام على توفِيْر الأمن حيث يوجد ضوء مثل النوافذ والأبواب، وعليك ترك الألواح اللاصقة فِيْ الأماكن التي ذكرناها لك، وهذا من أكثر الأماكن أمانًا التي يتواجد فِيْها المصابون بالجذام. لذلك، فهذه إحدى أكثر الطرق إنسانية للتخلص من الأبراص.

تان وكريات القهُوة للتخلص من السحالي استخدم مسحوق القهُوة وأضف إليه بعض غبار التبغ وعمل الكريات منه ووضعه فِيْ الأماكن التي توجد بها السحالي، وهذه الطريقة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية. طُرق.

الثوم للتخلص من مرض الجذام.

أفضل الطرق لإبعاد البعوض عن منزلك كثير من الناس يهتمون به ويريدون التعرف عليه، خاصة إذا كان لديهم بعوض فِيْ منازلهم مما قد يجعله شديد الحكة، والبعوض حشرات خطيرة يمكن أن تسبب العديد من الأمراض الخطيرة . الأمراض كالملاريا، بسبب دخول البعوض فِيْ الصيف، عند فتح النوافذ والشرفات للاستمتاع بالحرارة الصيفِيْة فِيْ الهُواء الطلق.

رائحة الثوم من الروائح التي تطرد الجذام من المنزل، ما عليك سوى إحضار فص ثوم وتقطيعه إلى نصفِيْن لاستخراج الزيوت اللازمة وشمها ونشرها فِيْ أماكن تواجد السحالي. .

ينجذب الأبراص بشكل أساسي إلى الضوء بالقرب من النوافذ أو المداخل الخارجية الأخرى، لذلك يمكنك وضع الخشب الرقائقي فِيْ الأماكن التي يتكرر فِيْها الأبراص ويجب عليك تنظيف المنزل بانتظام حتى لا يكون بيئة خصبة لوجود الأبراص، خاصة فِيْ المناطق الجبلية حيث وجود السحالي شائع فِيْ باقي المناطق.

الماء البارد لإزالة الجذام

من المعروف أن أبو بريص من الحشرات ذوات الدم البارد، لذلك تتواجد فِيْ الأماكن الحارة، خاصة فِيْ الصحاري والجبال ذات درجات الحرارة المرتفعة، لذا فهِيْ تهرب من البرد، حتى يمكن قتلها بالماء البارد. من الحَلْول التي تخرج المصابين بالجذام من منازلهم بسهُولة.

انتبه للأواني ورش بعض الفلفل الأسود لإبعادها عن النمل والحشرات الأخرى ولحماية الناس فِيْ المنزل من لدغات البعوض يمكنك وضع القليل من زيت الليمون على الجلد وإذا تم أخذ كل هذه الأسباب والاحتياطات الحشرات لا تزال موجودة، يمكن استخدام الطرق المذكورة أعلاه للتخلص من الحشرات المنزلية.

تحب كل ربة منزل أن يكون منزلها نظيفًا وخاليًا من وجود أي حشرة توحي بالأوساخ وتسبب القلق وعدم الراحة فِيْ المنزل، ومع بداية موسم الصيف تبدأ الحشرات بالظهُور ومن بينها السحالي التي يمكن أن تمتص. من قبل الجميع ويمكن أن يكون من الصعب القضاء عليها والسيطرة عليها. عن أفضل الطرق التي يمكن أن تساعد فِيْ التخلص من هذه الحشرة بكل سهُولة، ومتابعتنا، سنتعرف على أفضل الطرق غير الضارة بالصحة تمامًا.

تشتت

طريقة التخلص من النثر وضع بعض النشا وبعض الماء على جلد المصاب بالجذام، ثم ضربه على رأسه. يتمثل دور النشا فِيْ زيادة حركة الجذام وجعله أبطأ قليلاً، لذلك يمكنك ضربه به عند ضرب التركيز على الرأس تأكد من فصل الرأس عن الجسم فِيْ هذه الحالة فهُو المرض الوحيد الذي يموت إذا تفصل الجزء الآخر من الجسم وكذلك الذيل. انمو مرة أخرى، حاول التقاطها ورميها خارج المنزل بدلاً من رميها فِيْ سلة المهملات.

تُعرَّف المكافحة البيولوجية بأنها عملية إدخال الحيوانات المفترسة أو الطفِيْليات أو الأمراض للسيطرة على أنواع الحشرات الضارة، حيث يتم التحكَمْ جزئيًا أو كليًا فِيْ حوالي 120 نوعًا مختلفًا من الحشرات فِيْ أجزاء مختلفة من العالم، بالإضافة إلى الاعتماد على المبيدات الحشرية مثل “Bacillus ثورينجينسيس “، وهُو فعال ضد العديد من اليرقات

تخلص من الجذام بطريقة أخرى.

لا داعي لضربه أو رمي شيء عليه لقتله، فهناك مجموعة من الحيل الفعالة التي ستجعلك تتخلصين من الجذام نهائياً فِيْ منزلك، ومن هذه الطرق الفعالة ما يلي –

الطريقة الأولى تأكد من التخلص من نفايات منزلك يوميًا، وتنظيف القمامة، وإزالة بقايا الطعام التي تتراكَمْ على سطح المطبخ، وغسلها جيدًا بالملح والخل.

الطريقة الثانية لا تتخلص من قشر البيض وتستعمله لطرد الأبرص ولا تعود إلى بيته، لأن البرص يرى قشر البيض ويخاف ويظن أنه قشرة أفعى، لأن الأفعى هُو أكثر الحيوانات رعبا.

كيف تتخلص من الصراصير فِيْ المنزل

اصنع طعمًا خاصًا بك عن طريق خلط ثلاثة أجزاء من حمض البوريك وجزء واحد من مسحوق السكر لقتل الصراصير، والسكر هُو أحد الأطعمة التي تجذب الصراصير، وحمض البوريك يمكن أن يقتل الصراصير، تذكر أن الحمض ليس سامًا للحيوانات الأليفة أو الكلاب. ثلاجات وغسالات صحون وغسالات بالطابق السفلي.

اسباب ظهُور الحشرات فِيْ المنزل

توجد فجوات فِيْ الجدران الداخلية والخارجية للمنزل، ألواح خشبية ومعدنية تم وضعها وتعرضها للرطوبة لفترة طويلة، وكذلك بعض الأحجار المتسخة ومخلفات النباتات فِيْ زوايا الهِيْكل الخارجي وكذلك بعض منسي. الفضلات والحطب وما إلى ذلك، مما يجعلها ملائمة لتعيش الآفات فِيْما بينها وتحركها داخل المنزل بحثًا عن الطعام فِيْه.