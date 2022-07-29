طرق إزالة بقع الملابس البيضاء لكل أنواع البقع المختلفة

بقع الملابس البيضاءتتعرض الملابس طوال الوقت لعوامل تتسبب فِيْ اتساخها أو تلطيخها، سواء كانت ملابس شابة أو قديمة، ولهذا السبب هناك طرق لغسل وتنظيف الملابس من البقع، ولكل طريقة تنظيف خصوصيتها، ولكن أنت عليك اختيار الطريقة المناسبة لتنظيف الملابس بنوع القماش والبقع التي تعاني منها ومنها الملابس، فهناك طرق تعتمد على الغسالة وطرق تعتمد على غسل اليدين، وفِيْما يلي أنسب الطرق للتخلص منها البقع البيضاء أو الملونة.

تخلص من البقع على الملابس البيضاء

قبل اختيار طريقة إزالة البقع يجب تحديد نوع البقع سواء كانت حبرًا أو زيتًا أو غبارًا أو طعامًا، ويتم التنظيف على النحو التالي، اعتمادًا على نوع البقعة

تنظيف بقع الحبر

نضيف ملعقة كبيرة من الحَلْيب السائل وملعقة نشا على البقعة، وبعد ساعة يتم تنعيم مكان البقع جيداً، ثم يُزال الخليط بالصابون. أو بوضع الكحول على بقعة الحبر لمدة ساعتين حتى تزول تمامًا، ثم فركها أكثر من مرة باليد، ثم غسل الملابس برفق. أو بإضافة عجينة من النشا والخل ونشرها على المنطقة المتسخة لساعات دون إزالتها، ثم باستخدام مسحوق الغسيل والماء نزيل المعجون والبقعة.

إزالة البقع غير الدهنية

هذا النوع من البقع شائع سواء كانت دماء أو مكياج أو غبار أو عرق، ويتم إزالته بأكثر من طريقة. يتم وضع الملابس فِيْ الغسالة بحيث يتم غسلها جيدًا، بعد وضع كَمْية من سائل إزالة البقع التي يمكن العثور عليها فِيْ متاجر التنظيف المتخصصة لإزالة بقايا البقع المختلفة من الملابس. عليك أن تأخذ فِيْ الاعتبار درجة الحرارة المناسبة للملابس فِيْ هذه الحالة.

إزالة البقع الدهنية

استخدام عدة رشات من المبيد الحشري لقدرته على الاندماج مع الشحوم، ثم اشطف البقعة بالماء ودلكها عدة مرات. أو يمكننا إضافة كَمْية من سائل الإناء إلى البقعة حتى تمتزج جيدًا وتمسح برفق خلال ساعتين من الخلط مع السائل.

إزالة بقع الطعام عن الملابس