طرق إمدادات الغاز الروسي إلَّى قلب أوروبا.. شرايين “مسدودة”

استقرار إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلَّى أوروبا عَنّْد مستويات منخفضة، فِيْ ظل استمرار إغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلَّى ألمانيا “نورد ستريم -1”.

ووفقًا للطلبات الجديدة التي نشرتها شبكة الطاقة الأوكرانية، من المتوقع أن يصل تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلَّى 24.4 مليون متر مكعب اليوم.

أدى تعليق أوكرانيا لنقطة دخول حدودية أخرى فِيْ مايو إلَّى تقييد تدفق الغاز الروسي ؛ تسمح عقود الترانزيت لروسيا بشحن حوالي 109.6 مليون متر مكعب يوميًا عبر النقطتين، بما فِيْ ذلك 77.2 مليون متر مكعب يوميًا عبر معبر سودجا.

توقفت الإمدادات الروسية عبر Nord Stream-1 فِيْ 31 أغسطس، بسبب ما كان من المفترض أن تكون أعمال صيانة لمدة ثلاثة أيام فِيْ بداية الخط فِيْ روسيا، لكن عملاق الطاقة الروسي غازبروم قال فِيْ وقت متأخر يوم الجمعة الماضي إنه لن يكون قادرًا على ذلك. من إعادة تشغيل الخط بعد اكتشاف خطأ.

وبحسب بيانات مشغل خط الأنابيب الألماني “جاسكاد”، فإن الإمدادات من ألمانيا إلَّى بولندا عبر خط “يامال-أوروبا” بلغت حوالي 2.4 جيجاوات / ساعة، بحلول الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، بعد أن قفزت إلَّى حوالي 4.6 جيجاوات / ساعة أمس. .

أبرز خطوط الغاز

وفِيْما يلي تفاصيل خطوط أنابيب الغاز الروسية المتجهة إلَّى أوروبا (مرتبة حسب الكَمْية) بحسب رويترز

نورد ستريم 1

أكبر خط أنابيب غاز روسي إلَّى أوروبا من حيث كَمْية 55 مليار متر مكعب سنويًا. يمتد هذا الخط المزدوج عبر بحر البلطيق إلَّى ألمانيا. فِيْ العامين الماضيين، تجاوزت بالفعل سعتها المحددة على لوحة البيانات الخاصة بها، لتصل إلَّى 59.2 مليار متر مكعب فِيْ عام 2022.

نورد ستريم 2

إنه خط أنابيب مزدوج ثانٍ من نفس الحجم. اكتمل فِيْ عام 2022 لكن ألمانيا رفضت السماح بعملياتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

يامال-أوروبا

تبلغ سعة هذا الخط 33 مليار متر مكعب، ويمكن أن يعمل أيضًا فِيْ الاتجاه المعاكس، ويمتد من روسيا عبر بيلاروسيا وبولندا إلَّى ألمانيا. فِيْ معظم الأوقات، كانت تعمل فِيْ الاتجاه المعاكس، أي فِيْ الاتجاه الشرقي، منذ ديسمبر 2022، حيث كانت ترسل الغاز من ألمانيا إلَّى بولندا.

أوكرانيا

خطوط الأنابيب بسعة 32 مليار متر مكعب سنويًا من شبكة أنابيب الغاز الصداقة التي تمتد من روسيا عبر أوكرانيا إلَّى الشحن إلَّى أوروبا عبر سلوفاكيا.

اترك الدفق

يعبر خط الأنابيب المزدوج هذا 31.5 مليار متر مكعب البحر الأسود إلَّى تركيا لتزويد السوق التركية وجنوب أوروبا.

تيار أزرق

يعبر هذا الخط أيضًا البحر الأسود إلَّى تركيا وتبلغ سعته 16 مليار متر مكعب.

طريق الغاز الروسي إلَّى أوروبا

كانت روسيا ترسل معظم صادراتها من الغاز إلَّى أوروبا عبر أوكرانيا، لكن هذه الكَمْيات تراجعت بشكل حاد، واستبدلت موسكو ذلك بزيادة صادراتها إلَّى ألمانيا وتركيا.

وترفض أوكرانيا شراء الغاز مباشرة من غازبروم منذ 2015 بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم واندلع تمرد موال لروسيا فِيْ شرق أوكرانيا.

سعت روسيا إلَّى تهميش كييف، لأنها لم تعزز التدفقات عبر طرق الإمداد البديلة فحسب، بل خفضت أيضًا أحجام الغاز المنقولة عبر أوكرانيا، مما يعَنّْي أن كييف تحصل على إيرادات أقل من رسوم النقل.

خفض عقد روسيا مع أوكرانيا الكَمْيات المنقولة عبرها من 65 مليار متر مكعب فِيْ 2022 إلَّى 40 مليار متر مكعب سنويًا من 2022 إلَّى 2024.

تُظهر البيانات من مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني أن الكَمْيات المنقولة عبر البلاد، والتي بلغ متوسطها 124.6 مليون متر مكعب يوميًا فِيْ عام 2022، تبلغ حاليًا حوالي ثلث هذا المستوى.