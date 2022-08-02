طرق استخراج مشهد التأهِيْل الشامل 1444 إلكترونيًا

تصنيف المشهد الشامل 1444 الكترونيا .. تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة 1444 خدمة تأهِيْل شاملة لمشهد الإعاقة لذوي القدرات الخاصة، من خلال التسجيل على موقع الوزارة، والذهاب والانتقال إلى إحدى الوزارات أو الموظفِيْن لاستخراجها.

مشهد التأهِيْل الشامل 1444 إلكترونياً

وخدمة مسرح الإعاقة مؤهلة للعديد من الخدمات الإلكترونية، والتي من خلالها يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة تقديم أي طلب لمشهد يحتوي على جميع بيانات الإعاقة المسجلة فِيْ سجلات وزارة الموارد البشرية وتنمية المجتمع. بريدك الالكتروني.

شُروطْ الحصول على سيناريو العجز

بشأن الشُروطْ التي تضعها وزارة الموارد البشرية لإخضاع المواطن أو المقيم لإصدار شهادة عجز.

كل شيء يتلخص فِيْ التسجيل فِيْ الوزارة تحت تقييمات الإعاقة. وأن يكون الفرد مقيمًا بشكل دائم ودائم داخل حدود المملكة العربية السَعُودِيْة. يلتزم الشخص بتحديث بياناته بشكل مستمر طوال العام. والاستعداد لتحديث بيانات الإعاقة ومعالجتها بشكل دائم.

إعادة التأهِيْل الشامل للفئات المستهدفة الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأشخاص المصابون بتخلف عقلي شديد أو متوسط ​​، يعانون من أي نوع من أنواع الشلل.

الأشخاص الذين تعرضوا لحادث تسبب فِيْ شللهم.

الأيتام الذين ليس لديهم دعم أسري والذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية تمنعهم من مغادرة المنزل أو ممارسة مهنتهم.

مستخلص شامل لمشهد الإعاقة لإعادة التأهِيْل

ويمكنك الحصول على مشهد مع إعاقة تأهِيْلية شمالية إلكترونياً من خلال الخطوات التالية