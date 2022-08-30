طرق التخلص من البق طبيعيًا، مجموعة كبيرة من الناس يشتكون من انتشار البقّ في أنحاء كثير ة من بُيوتهم، والبقّ هو عبارة عن نوع من انواع الحشرات صغيرة لها لون غامق وشكل مُسطَّح بيضويّ، وهي تُعتَبر من المشاكل التي تتواجد في البيت يحتوي غذاء البقّ بشكل اساسب من دم الإنسان.

طرق طبيعية للتخلص من بق الفراش

البق حشرة صغيرة بنية اللون تلتصق بالتنجيد وجلد الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، ووجودها في المنزل يشكل خطراً على الإنسان لأنها تمتص دم الإنسان مما يجعلها تترك أثراً على الجلد يسبب الحكة والالتهابات للإنسان، حيث أن وجود بق الفراش في المنزل له أسباب عديدة تجعله بيئة مناسبة لبقاء البق.

عندما يلاحظ أصحاب المنزل انتشار بق الفراش لقدرته على التكاثر بسرعة كبيرة، فإنهم يريدون معرفة طرق التخلص من بق الفراش بشكل طبيعي دون إصابة أفراد المنزل بأي خطر، حيث تتمثل هذه الطرق في الآتي

1- استخدم شبكة للتخلص من بق الفراش

شبكة التخلص من الحشرات عبارة عن شبكة مصنوعة من خطوط رفيعة جدًا مصنفة على أنها ألياف، وتعتبر من أفضل الطرق للتخلص من الحشرات بشكل طبيعي دون رش أي مواد كيميائية تؤثر على الجهاز التنفسي للإنسان.

يستعمل بقطع أجزاء منها وإلصاقها بزوايا السرير وتركها لمدة يوم كامل. سوف تنجذب الحشرات إليها وتلتصق بها مما يجعل من الصعب تحريكها أو الخروج من ذلك الفخ، ثم تقوم بإزالة الشبكة ووضعها في كيس قمامة وإغلاقها بإحكام والتخلص منها خارج المنزل.

2- اطلب المساعدة من شركات مكافحة الآفات

في حال كانت كمية الحشرات التي لديك كبيرة جدًا واستخدمت الكثير من الوسائل للتخلص منها ولم تلاحظ أي نتيجة، فإن اللجوء إلى شركة موثوقة لمكافحة الآفات أمر مهم، حيث تمتلك أجهزة ووسائل حديثة. تقضي على الحشرات وبيضها بسرعة وأمان.

3- سد الثقوب الصغيرة في المنزل

في حال لاحظت أن الحشرات لا تعيش على المفروشات أيضًا، بل تتواجد داخل الفتحات الصغيرة في غرف المنزل، فإن سد تلك الثقوب مهم في عدم ترك تلك الحفرة والموت هو بيضها، ولكن أنت يجب الحرص على سد الثقوب بمادة تصلب بالهواء مثل الأسمنت حتى يجد صعوبة في حفره والخروج منه مرة أخرى.

4- نظف المفروشات بالماء الساخن

الماء الساخن هو أحد طرق التخلص من بق الفراش بشكل طبيعي، فصغر حجم الحشرة يجعلها تنفجر عندما يسخن الماء على جسمها، لذا فإن تنظيف المفروشات وغسلها بالماء الساخن ثم وضعها في الهواء يجعل البق. تموت وكذلك اليرقات التي تضعها في أوقات التكاثر.

5- ضعي أوراق الريحان الطازجة في المنزل

الريحان من أوراق النبات التي لها رائحة عطرية نفاذة، وهذا من الأشياء التي تسبب الإزعاج الشديد للحشرات. بجانب النوافذ.

ستلاحظ في غضون ثلاثة أيام أن الحشرات اختفت تمامًا من المنزل دون أن تتعرض أنت وعائلتك لأي آثار جانبية، كما يمكن وضع النعناع بالريحان لزيادة الرائحة النفاذة في المنزل.

6- تهوية المنزل جيدة

يخلق الجو الحار للمنزل بيئة مناسبة لعيش بق الفراش في منزلك، لذلك يجب عليك تهوية المنزل جيدًا، خاصة أثناء النهار، حتى يدخل ضوء الشمس مع الهواء ويقضي على البق تمامًا.

7- نظف الأسطح بمجفف الشعر

كما ذكرنا أن الحشرات تموت عندما يصل الماء الساخن إلى أجسامها، فيمكن أن تتكاثر الحشرات على الأسطح وتجعل يرقاتها موجودة فيها، مما يجعل من الصعب على الإنسان رؤيتها بالعين، لذلك إذا اتبعت طرق التخلص منها بق الفراش بشكل طبيعي وتلاحظ بعد أيام عودة الحشرات مرة أخرى، يجب عليك تنظيف أسطح المنزل بمجفف شعر للقضاء على اليرقات.

8- عمل بخاخ للقضاء على البق

اصنع بخاخًا يحتوي على مواد عطرية لاذعة تجعل بق الفراش يهرب من منزلك. يتم ذلك بإحضار بخاخ فارغ ووضع كمية قليلة من الماء فيه ثم وضع أي فلفل حار أو زيت ريحان أو أوراق نعناع أو خل أو فص ثوم مطحون، ثم غلق البخاخ ورشه كل يوم في زوايا المنزل.

علامات تؤكد وجود البق في منزلك

هناك بعض الدلائل على أنه إذا لاحظت في المنزل فهذا يؤكد أنه مليء بق الفراش، ومن ثم يجب عليك اتباع إحدى الطرق التي تساعدك على التخلص منه في المنزل، فهذه هي كالتالي

تشعر بلسعات في الجلد تجعل منطقة معينة من الجلد حمراء ولا تختفي بسرعة، وتفاقمها يمكن أن يسبب ندبات على الجلد لا تختفي.

رؤية حشرات على الفراش أو الشعر، على الرغم من صغر حجمها، لا يستطيع الإنسان رؤيتها.

ظهور البقع سواء كانت ملونة أو بنية اللون توجد في السجاد والمفروشات المنزلية.

نصائح تتبع للتخلص من بق الفراش بسرعة

لا يكفي اتباع إحدى طرق التخلص من بق الفراش حتى تختفي تمامًا من المنزل. إن التزامك بالنصائح التي تعيق استمرار حياة البق في منزلك سيكون له دور مهم بهذه الأساليب، حيث تتمثل هذه النصائح فيما يلي

وتجدر الإشارة إلى أن الحشرات تختبئ في الشقوق وتحت قشور الجدران وفي الأثاث القديم وداخل المفاتيح الكهربائية

تأكد من تهوية جميع غرف المنزل بشكل يومي.

نظف الأغطية من الغبار بوضعها في الشمس.

انتبه لترتيب أغراض الغرفة حتى لا تترك فرصة للاختباء في الداخل.

استخدم مكنسة كهربائية للتنظيف حتى تتم إزالة بيض الحشرات.

حاول ألا تضع الكثير من الإكسسوارات في الغرف حتى لا تصبح مخبأ للحشرات.

حاول التخلص من الرطوبة في بعض مناطق المنزل.

انتبه لرش المبيدات قبل مغادرة المنزل حتى تموت الحشرات دون الإضرار بالإنسان.

إذا كان لديك حيوانات أليفة في المنزل، فيجب عليك الاهتمام بنظافتها ومنع شعرها من الالتصاق ببعضها البعض.

تعتبر انتشار الثّقوب والتشقُّقات من المواضع المحببة للبقّ، فهي تختبئ وتسكن فيها وتتكاثر داخلها، لذا ينبغي تسكير أيّ ثقب موجود في المنزل، يُساعد ذلك في محاربة البقّ المنتشر حاليّاً ومنع تكاثره في المستقبل والقضاء عليه مطلقا.