طرق المدينة المنورة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم

أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة توافر جميع الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة، بعد أن نفذت الوزارة سلسلة من أعمال الصيانة الوقائية ومبادرات السلامة على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة، استعدادًا لموسم الحج. عام 1444 هـ، وللمساعدة في ضمان سلامة وصول الحجاج سهولة الحركة إلى المشاعر المقدسة وأداء مناسك الحج بكل سهولة.

صيانة طريق المدينة المنورة

بلغت مشاريع أعمال الصيانة الوقائية لطريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع خلال عام 2022/2022 م ما يقارب ستة مشاريع تم الانتهاء من ثلاثة منها وجاري العمل على الثلاثة الباقية بمعدل بلغت نسبة الإنجاز 75٪ وتم التنفيذ على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة وكشط ودهانات بطول 121 كم وتنفيذ لوحات على مسافة 196 كم من أجزاء الطريق وتنفيذ حواجز معدنية بطول 8.550 خطي. متر، وتنفيذ حواجز خرسانية بطول 8226 متر طولي، وتنفيذ سياج بطول 3330 متر طولي، بالإضافة إلى تركيب حواجز معدنية بنظام أسطواني ممتص للصدمات بطول 1600 متر طولي، وتحسين وتطوير السطح. التقاطعات 5. أعدت وزارة النقل واللوجستيات الخطط والبرامج للاستعداد لموسم حج 1444 هـ في طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، لضمان سلامة الأنفاق والجسور البرية وكافة الوسائل الأمنية، والبحث عن طرق بديلة لها في حالة الطوارئ، حيث تقوم بتنفيذ هذه المهام 3 فرق موزعة على النحو التالي الطريق فريق مراقبة الخدمات وفريق الإشراف والمتابعة لمشاريع الوزارة بالمدينة المنورة والفريق المشارك في الخطة العامة لإجراءات الحماية المدنية.

رفع مستوى الخدمات على الطرق

وتهدف هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة إلى رفع مستوى الخدمات على الطرق، ورفع مستوى الأمن وصيانة الطرق والإنارة وأعمال الحفر، وتنسيق المهام المشتركة مع الجهات المشتركة، ودعم الدفاع المدني وتنفيذ الطوارئ، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تعتبر محوراً أساسياً ومهماً في برامج رؤية المملكة 2030. تهدف الإستراتيجية إلى رفع المملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق. حتى عام 2030، واستمرار ريادتها العالمية في مؤشر ربط الشبكات، بالإضافة إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.