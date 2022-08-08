طرق المملكة تقترب من المركز السادس عالميًا

يساهم قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق السريعة في تعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريعات عن التشغيل، وتحسين الوضع التنافسي لإنشاء وتشغيل وصيانة الطرق السريعة، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، والسماح للمملكة بالوصول إلى المركز السادس. مكانة عالمية في جودة الطرق، والحفاظ على ريادتها في جميع أنحاء العالم في الربط البيني لشبكاتها.

جاء القرار وسط قرارات سابقة أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتطويره بما ينسجم مع إحياء الحضارة الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما يلي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي أكدت على أهمية تكثيف الجهود الهادفة للحفاظ على منجزات المملكة في بناء منظومة طرق متكاملة بين أجزائها المختلفة، والحفاظ على جودة الطرق لتحقيق الأهداف. رؤية المملكة 2030 المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

إنشاء الهيئة العامة للطرق السريعة

يتماشى إنشاء الهيئة العامة للطرق السريعة مع الإصلاحات التاريخية التي يمر بها نظام النقل واللوجستيات من خلال تنفيذ حزمة من القرارات، كان أبرزها إطلاق استراتيجية النقل الوطنية، وإنشاء هيئة لوجستية. وكالة في وزارة النقل، وتجميع نشاط النقل بالسكك الحديدية في المملكة تحت إشراف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وتعزيز دور وزارة النقل الرقابي في جميع قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

تضمن قرار إنشاء الهيئة سلسلة من الأهداف والمهام التي ستكلف بالعمل على تحقيقها والمحاسبة عليها، ومنها وضع خطط الطرق الاستراتيجية وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. . وكذلك اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة باختصاصات الهيئة، واقتراح إصلاح الأنظمة المطبقة ورفعها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. بناء الطرق ووضع معايير السلامة والحماية والبيئة لهم ؛ داخل وخارج المنطقة العمرانية، والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة التزامها وتنفيذها. بالإضافة إلى أداء المهام التشغيلية ذات الصلة ؛ من التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة، والإشراف عليها، تم تكليفها أيضًا بصلاحية منح التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق، والتحقيق الفني في الحوادث الناجمة عن تنفيذ وصيانة الطرق، و التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى، وتزويد الطرق بالخدمات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مراكز تدريب وبحث في قطاع الطرق.

إجراء الدراسات والبحوث.

تتولى الهيئة إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالطرق ومشاريعها وتنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات المتعلقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة. قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ستعمل الهيئة العامة للطرق السريعة على استدامة البنية التحتية للمملكة، وتوفير شبكات طرق عالية الكفاءة، بالإضافة إلى زيادة الربط بين المدن والمحافظات والمراكز، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة. وفقًا لمعايير السلامة العالية، فإنه يساهم في تحسين نوعية الحياة.