طرق تبييض الأسنان فِيْ البيت والتخلص من الجير والاصفرار خلال دقائق.. بديل الليزر

الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان وبياضها وابتسامتها المشرقة من الأشياء التي تميّز الثقة بالنفس لدى كل شخص وتجعلك أكثر جاذبية، على عكس وجود أسنان صفراء قبيحة تجعلك تفقد الثقة وتجعلك تتسبب فِيْ الإحراج، و على الرغم من أنه لا يسبب الألم إلا أن الكثير من الناس يسعون للعلاجات التي تساعد فِيْ تبييض الأسنان بدلاً من اللجوء إلى استخدام تقنيات التجميل فِيْ تبييض الأسنان التي تكلف الكثير من المال، وهناك العديد من الطرق المنزلية التي يمكنك من خلالها الحصول على أسنان بيضاء دون استخدام المواد الكيميائية. المنتجات، ولكن مع وجود مواد طبيعية تمامًا فِيْ منزلك وفِيْ نفس الوقت تحقق من أنها فعالة جدًا فِيْ تبييض الأسنان.

وصفات طبيعية لتبييض الاسنان بالمنزل

صودا الخبز تساعد صودا الخبز بشكل فعال فِيْ إزالة الاصفرار من الأسنان عند استمرارها واستخدامها بانتظام، ويمكن تطبيق هذه الطريقة من خلال ما يلي

يمكنك عمل خليط من صودا الخبز مع معجون الأسنان، ثم غمس فرشاة أسنانك فِيْ هذا الخليط وفركها لمدة دقيقتين، ثم اشطف فمك جيدًا بالماء، وتستخدم هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

يمكنك أيضًا استخدام صودا الخبز عن طريق خلط ملعقة كبيرة منها مع نصف ملعقة كبيرة من بيروكسيد الهِيْدروجين فِيْ كوب من الماء البارد، واستخدامها كغسول للفم ثلاث مرات يوميًا.

يمكنك استخدام صودا الخبز عن طريق وضعها على فرشاة أسنان مع بضع قطرات من الماء وتنظيف أسنانك بها مرتين فِيْ الأسبوع.

تبييض الاسنان بالفراولة

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بفِيْتامين سي والتي لها دور مهم فِيْ تبييض الأسنان السريع، ويمكن استخدامها كالتالي اطحن بعض الفراولة حتى تصبح مثل المعجون، ثم ضعيها على فرشاة أسنان وافركيها لمدة دقيقتين. وتكرر هذه الوصفة مرتين فِيْ اليوم.

تبييض الأسنان بالليمون

يمكن لفِيْتامين C الموجود فِيْ الليمون أن يساعد فِيْ تبييض الأسنان وإزالة اصفرار الأسنان، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق