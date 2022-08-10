طرق تجنبك السقوط في فخ الاحتيال المالي الإلكتروني

وأوضح المحامي ماجد قاروب سبل تفادي الاحتيال المالي الإلكتروني، لافتًا إلى عدم وجود حصانة كافية في بعض البنوك والوكالات لحماية عملائها من الاحتيال الإلكتروني.

مناعة غير كافية

وأكد المحامي ماجد قاروب، في حديثه لبرنامج الصباح السعودي الذي تبثه القناة السعودية، أن القوانين الآن في مرحلة جيدة، لكن لا توجد حصانة كافية في بعض البنوك وبعض الوكالات لحماية المتعاملين معها من الاحتيال الإلكتروني.، ويعتقد الكثيرون أن العديد من الحالات التي حدثت مع الاحتيال كانت بسبب اختراق حسابات بنكية وأيضًا استخدام البيانات في البنوك.

كن حذرا مع الرسائل

وأضاف “يجب الحرص في التعامل مع الأشخاص والرسائل خاصة تلك التي تتطلب تفاصيل بنكية، وعملية الاحتيال الإلكتروني تقوم على محاولة الاستيلاء على قواعد المعلومات في البنوك، ويجب علينا غرس الفكرة في المجتمع. أن أي رسالة تتلقاها هي رسالة خاطئة ولا تكشف عن معلوماتك.

وتابع “قم دائمًا بة الرسائل التي تتلقاها وتجنب الرد عليها، حتى لو كانت الرسائل تأتي مباشرة من البنك أو المؤسسة التي تتعامل معها”.