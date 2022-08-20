“بدون دموع” 6 طرق جديدة لتقطيع البصل، يعد تقشير البصل من الأمور المزعجة للكثير من الأمهات والفتيات، وذلك لما يعمل على وجع في الأعين وتنزيل الدموع، مما يجعل عملية تقطيع البصل من الأمور الشاقة، حيث يبحث الكثير من النساء حول طريقة لتقطيع البصل بدون دموع، وبطريقة سهلة، اذ أنه يوجد العديد من الطرق لتقشير البصل.

كيف نقطع البصل دون دموع

ضعي البصل فِيْ الفريزر.

قبل تقطيع البصل، ضعه فِيْ الفريزر لمدة عشر دقائق. تقلل هذه الطريقة من إفراز الإنزيمات الحمضية فِيْ الهُواء وهذا لن يغير طعم أو رائحة البصل. يمكن استخدام الثلاجة، لكن يجب وضع البصل بعيدًا عن البطاطس أو التفاح فِيْ الثلاجة لأن ترك البصل فِيْ الثلاجة لأكثر من عشرين دقيقة ينبعث منه رائحة كريهة.

ضعي البصل فِيْ الماء

نضع البصل فِيْ الماء قبل تقطيعه. تعمل هذه الطريقة على تغيير طبيعة إنزيم البصل، ولكن هذه الطريقة قد تسبب فقدانًا طفِيْفًا فِيْ تماسك البصل وانزلاقه أثناء التقطيع. إذا لم تكن لديك مشكلة، بحيث تصبح مرنة بعض الشيء، فقم بتطبيق هذه الطريقة.

وضع قطعة من الخبز أو العلكة فِيْ فمك

يقول العديد من الطهاة إن مضغ قطعة خبز أو علكة أثناء تقطيع البصل يساعد على منع الدموع، لكن المضغ يستغرق وقتًا ليكون فعالاً.

تجذير

نقوم بإزالة قاعدة ولب جذور البصل قبل تقطيعها، لأنها المناطق الرئيسية لإطلاق إنزيم البصل الذي يتفاعل مع عصير طبقات البصل مسبباً غازات تهِيْج العينين وبالتالي فهِيْ تسبب الدموع.

استخدم المروحة

نظرًا لأن الشكل الداخلي للبصل على شكل دوائر، فإن تقطيعه يتسبب فِيْ انتشار غاز البصل فِيْ عينيك، لذلك فإن أي تيار هُواء حولك يمكن أن يوجه الغاز إلى وجهك، لذلك يجب أن تضع المروحة فِيْ الزاوية الصحيحة بحيث يكون تيار الهُواء بعيدًا عن وجهك.

استخدم سكينًا مبللاً

يتم إطلاق الإنزيم الحمضي عند تقطيع البصل. من الأفضل استخدام سكين حاد جدًا مبلل بالماء لتقطيع البصل. هذا يمنع أجزاء من البصل من التفتت ويقلل من الإنزيم الحمضي. أيضا، استخدام سكين حاد يسرع العملية. لتقطيع البصل.

على الرغم من فوائد البصل الجمة للإنسان الإ أن تقطيع البصل من الأمور المزعجة جدا، لان عند تقطيع تذرف الدموع مما يجعل العملية شاقة في التقطيع،حيث بينا 6 طرق جديدة لتقطيع البصل بدون أي دموع .