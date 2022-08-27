أحدث و أسهل طرق شحن شدات ببجي بطريقة أمنه مضمونه 100%

أحدث و أسهل طرق شحن شدات ببجي بطريقة أمنة مضمونة 100%، تعد لعبة ببجي من الالعاب القتالية المشهورة في كافة أنحاء العالم، حيث يمكن لعبها مع الاصدقاء، ولكي تحصل على مستويات عالية في اللعبة، وتكون متميز عن أصدقائك يلزمك أن يكون معك شدات لكي تقوم بشراء أسلحة مما يتساءل عشاق اللعبة على أسهل طرق شحن شدات ببجي بطريقة أمنة

أدوات ببجي مجانية

أتاح موقع Buggy Mobile طريقة جديدة لتحميل أدوات Buggy، والتي تتم من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع تحميل مظهر MIDASBUY الرئيسي وأدخل معرف المشغل.

ثم اختر أكبر حزم الشحن على الموقع، ثم اختر أكبر حزم الشحن لمنصات PUBG، ثم اختر إحدى طرق الدفع المتاحة، ثم اضغط على كلمة “buy”، ثم يتم تحويلها إلى حساب اللاعب وهُو يمكن استخدامه

الطريقة الجديدة لشحن أدوات عربات التي تجرها الدواب

يبحث الكثير من محبي هذه اللعبة عن كيفِيْة شراء موصلات PUBG بطريقة سريعة، مما يتيح لك الحصول على أدوات متنوعة تساعدك على إكَمْال اللعبة من خلال الخطوات التالية

يتصل الفرد بالإنترنت على جهاز كَمْبيوتر أو هاتف محمول، ثم ينتقل إلى موقع Idle Empire، ثم ينتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع، حيث توجد العديد من الأسئلة التي يجب فحصها والإجابة عليها بشكل كامل.

بعد الإجابة على هذه الأسئلة، يحصل اللاعب على الكثير من النقاط التي يتم حفظها فِيْ بطاقة google، ثم ينتقل اللاعب إلى المرحَلْة الأخيرة حيث يتم شحن قاطرات PUBG، مما يتيح المزيد من الأدوات التي تؤهل اللاعب لإكَمْال اللعبة.

طريقة لتحميل زوارق PUBG

هناك عدة طرق لتحميل بطاقات PUBG عبر بطاقات جوجل من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى إعدادات لعبة PUBG المتوفرة على هاتفك المحمول، ثم انقر فوق الأوتاد، ثم حدد طريقة الدفع من خلال Google Play.

ثم قم بتنزيل عدد الأوتاد التي تتطلبها اللعبة ثم انتقل إلى حساب اللاعب فِيْ لعبة PUBG mobile لضمان وصول الأوتاد إلى حساب اللاعب.

أسهل طرق شحن شدات ببجي بطريقة أمنه، من خلال الدخول الى موقع ببجي موبايل حيث أتاح الموقع وسلسلة جديدة لشحد شدات ببجي وذلك من خلال البريد الإلكتروني، وID الذي يملكه اللاعب بسهولة وسرعة عالية