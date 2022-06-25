طرق طبيعيّة وسريعة لإزالة حب الشباب

طرق طبيعية وسريعة للتخلص من حب الشباب – من المشاكل الشائعة بين الجنسين ومن الأمراض التي تصيب الجلد ظهور حب الشباب على مناطق من الجسم وخاصة الوجه مما يسبب عدم الراحة والإحراج أمام الآخرين، خاصة عندما تلتهب، لذلك سنناقش في هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية والسريعة لإزالة حب الشباب.

أسباب حب الشباب

التغيرات الهرمونية سواء كانت عامة، مثل مرحلة البلوغ والتغيرات النفسية عند الرجال والنساء، أو خاصة بالمرأة مثل فترة الحمل والولادة واستخدام موانع الحمل مثل الحبوب.

النظام الغذائي الأطعمة السريعة خاصة الحارة والشوكولاتة والدهون.

الكيماويات هناك الكثير منها مستحضرات التجميل الرخيصة أو الحلاقة.

عوامل الطقس يتعرض الجلد للعديد من العوامل الجوية التي تؤثر عليه وتؤدي إلى الجفاف أو ترسب الأوساخ عليه.

طرق طبيعية سريعة للتخلص من حب الشباب

الليمون علاج فعال لحب الشباب حيث يعمل كمطهر للبشرة ويقلل من إفرازات الجلد. لاحتوائه على حامض الستريك الذي يهاجم البكتيريا المسببة لحب الشباب. بالإضافة إلى أنه يبيض البشرة، ويفرك الجلد بنصف ليمونة أو صوف قطني منقوع في الليمون ويترك على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل بالماء البارد.

حمض الساليسيليك يقوي البشرة لأنه يقلل من حب الشباب عن طريق تقشير خلايا الجلد الميتة وتنظيف وإغلاق المسام.

معجون الأسنان هو أحد العلاجات السريعة التي تتخلص من حب الشباب بين عشية وضحاها، حيث تُغطى البثور بقليل من المعجون الذي يجعل حب الشباب يجف ويختفي دون أن يترك أثراً.

الثلج يقلل الثلج من التهابات الجلد عن طريق إغلاق حتى أكبر المسام في الجلد. لأن الماء البارد يضيق الأوعية الدموية تحت الجلد، وذلك عن طريق دفع الثلج فوق البثور أو في جميع أنحاء الجلد.

طرق طبيعية وسريعة للتخلص من حب الشباب