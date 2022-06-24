طرق علاج قشرة الشعر الدهني

طرق علاج القشرة الدهنية – لطالما كانت القشرة الذهنية من أكثر الأشياء المزعجة، خاصة بعد كل المحاولات الفاشلة للتخلص منها.

يمكن أن تكون قشرة الرأس مزعجة للغاية ونحن نتفهم أنه قد يكون من الصعب أيضًا إدارتها. خاصة في الأماكن العامة، حيث لا يكون سيناريو ممتعًا للغاية. في هذه المقالة، تعرف على أهم علاجات الجدري.

علاجات جذرية للقشرة الدهنية

بيكاربونات الصود

خل حمض التفاح

الحناء

بذور الحلبة

ثوم

ما سبب ظهور قشرة الشعر الدهنية

يشار إلى الحالة، التهاب الجلد الدهني، في المجتمع الطبي باسم “التهاب الجلد الدهني”.

على الرغم من أن السبب الدقيق لهذا المرض لم يتم تحديده بعد، يمكن القول أن فطريات الخميرة المسماة Malassezia تؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت، والتي قد تكون نتيجة لأسباب مختلفة.

في بعض الحالات، تكون هذه الحالة وراثية. إذا استمرت المشكلة في عائلتك، فقد تعاني أيضًا منها.

إذا لم تغسل شعرك بالقدر الكافي، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم خلايا الجلد الميتة، مما يؤدي إلى ظهور قشرة الرأس البيضاء على فروة رأسك، كما يمكن أن يؤدي استخدام بعض منتجات العناية الشخصية إلى ظهور قشرة الرأس.

طرق علاج قشرة الشعر الدهنية

يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في تكوين قشرة الرأس. لذلك، فإن تغيير نظامك الغذائي، بما في ذلك تناول الكحول، يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة.

يمكن أن تلعب التغيرات الهرمونية دورًا أيضًا، خاصة إذا كنت تعاني من هذه الحالة عندما كنت مراهقًا.

في حالة هذه الحالة، قد تلاحظ قشورًا بيضاء دهنية على فروة رأسك بالإضافة إلى الحكة المستمرة. تميل هذه الرقائق إلى السقوط على كتفيك وتزداد الحالة سوءًا خاصة خلال فصل الشتاء.

ومع ذلك، يمكنك التعامل مع هذه المشكلة مباشرة في المنزل. العلاجات بسيطة وخالية من المتاعب. وهنا عدد قليل

# 1 طرق علاج قشرة الرأس الدهنية صودا الخبز

صودا الخبز علاج سريع وسهل للقشرة يعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة وتقليلها، وذلك بفضل خصائصه المضادة للفطريات.

للحصول على أفضل النتائج، ضعي صودا الخبز مباشرة على الشعر المبلل ودلكي فروة رأسك به. اتركيه لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم استمري في غسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.

# 2 خل التفاح

يحتوي خل التفاح على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والبكتيريا، لذلك يعتبر من الحلول الطبيعية والفعالة لعلاج قشرة الرأس.

على الرغم من عدم وجود دراسات مكثفة لدعمه، فقد أكدت الاختبارات المعملية أن خل التفاح ومركباته يمكن أن تمنع نمو أنواع معينة من الفطريات، مما يساعد على التخلص من قشرة الرأس.

إذا كنت ترغب في تجربة خل التفاح، أضف بضع ملاعق كبيرة منه إلى الشامبو أو أضفه إلى أحد الزيوت الأساسية الأخرى ورشه مباشرة على الشعر.

# 3 طرق علاج قشرة الشعر الدهنية الحناء

ساعد في تنعيم شعرك وتجديده واستعادة الحيوية له عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون إلى الحناء. اترك هذا المعجون بين عشية وضحاها.

ثم ضع العجينة على فروة رأسك في الصباح واتركها لمدة 2-3 ساعات. إذا كنت قد غسلت شعرك جيدًا بشامبو قشرة الرأس، يمكنك تكرار هذه العملية مرتين تقريبًا في الشهر.

# 4 بذور الحلبة

تتمتع بذور الحلبة بخصائص معينة تساعد في مكافحة مشكلة قشرة الرأس الدهنية. الآن يمكنك التخلص من قشرة الرأس باستخدام معجون الحلبة الرائع، ابدأ بنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل. بعد ذلك، اسحق بذور الحلبة حتى تتحول إلى عجينة. دعي هذا المحلول ينقع لمدة نصف ساعة، ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه لمدة نصف ساعة. يشطف بالشامبو.

# 5 طرق لعلاج قشرة الشعر الدهني الثوم

من المحتمل أن يكون هذا هو العنصر الأخير الذي قد يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في محاربة قشرة الرأس، لكن الثوم يمكن أن يساعد بالتأكيد في حل معظم مشاكل قشرة الرأس. للثوم خصائص مفيدة مضادة للفطريات لمحاربة قشرة الرأس

ابدأ بسحق 2-3 رؤوس من الثوم النيئ وإضافة ملعقتين كبيرتين من الماء. ثم أضيفي أكثر بقليل من 1 ملعقة كبيرة من العسل الخام إلى هذا الخليط، ضعي هذا الخليط على فروة رأسك واتركيها لفترة من الوقت. اشطفه بالشامبو.

# 6 شامبو نقي ديرما

Pure Derma هو حل آخر لمحاربة مشاكل قشرة الرأس، هذا الشامبو ينظف شعرك بعمق ويغذي فروة رأسك الجافة.

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# 7 شامبو أيوتش

يمكنك تجربة هذا الشامبو المصنوع من مكونات طبيعية. إذا كنت تبحث عن حل لمشاكل قشرة الرأس، فهذا هو الشامبو المناسب لك. علاوة على ذلك، يساعد هذا الشامبو في تحفيز نمو الشعر ويقوي شعرك من جذوره.