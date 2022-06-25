طرق لتحفيز إنتاج حليب الأم الطبيعي

طرق لتحفيز إنتاج حليب الثدي الطبيعي – الأم الجديدة ترحب بمولودها الجديد في الحياة بالحب والرغبة والعاطفة. الاستقرار الذي تحتاجه أسرتها لتوفيرها لها، فالرضاعة هي الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تعرّفها الأم على طفلها الصغير، ومن الممكن أن يكون لبن الأم ضعيفًا وغير كافٍ للمولود، ولكن من الممكن زيادة إنتاج الحليب وتحفيز إنتاجه من أجلك باتباع بعض الطرق البسيطة والسهلة التي تضمن لك ذلك بكل سهولة.

طرق زيادة إنتاج حليب الثدي الطبيعي طرق لزيادة إمداد الحليب

أولاً يجب أن تعلمي سيدتي أنه كلما زادت إرضاع طفلك، زادت كمية الحليب الطبيعي لديك، فالرضاعة الطبيعية من جانبك وبالتالي ستزداد الكمية بمرور الوقت.

ثانياً النظام الغذائي المعتمد من أهم الأسس الضرورية لزيادة مخزون الحليب وتحسين إنتاجه خلال فترة الرضاعة.

ويجب اتباع هذا النظام أيضًا أثناء الحمل ويجب أن يعتمد على الكالسيوم والفيتامينات الموجودة في الحليب والخضروات والفواكه.

ثالثًا لا تحدد وقتًا لإرضاع طفلك، بل ترضعه متى شاء، وستعرف حاجته من بعض العلامات التي سيرسلها إليك، كالبكاء أو مص يديه.

رابعًا يا أمّ عليك الحرص على وضع طفلك على الثديين سليمًا وصحيًا، حتى يحصل على الطعام المناسب.

خامسًا هذه الخطوة مهمة جدًا وهي الإقلاع عن التدخين والإقلاع عن التدخين تمامًا، حيث يؤدي التدخين إلى انخفاض كمية الحليب الطبيعي لديك.

سادساً يجب أن تقومي بتدليك ثدييك من وقت لآخر للمساعدة على إدرار الحليب وتحفيز تكوينه بشكل أسرع.