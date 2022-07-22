طرق للقضاء على رائحة الأحذية الكريهة نهائيا فِيْ 5 دقائق بطرق مجربة ومضمونة

القضاء على الرائحة الكريهة للأحذية بشكل دائم، من أكثر المواقف المحرجة التي يتعرض لها بعض الأشخاص أمام الآخرين هُو إطلاق رائحة كريهة وكريهة من الأحذية، ويكون التعرض لهذه الحالة مرتفعًا فِيْ الصيف تحديدًا وهذا بسبب الحرارة الشديدة والكثير من العرق، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى وجود رائحة كريهة فِيْ الأحذية من أكثر الأسباب شيوعًا لذلك هِيْ الحرارة الشديدة التي تؤدي بالرجل إلى التعرق، ونوع الحذاء يؤثر أيضًا، فهناك أنواع من الجلد والنسيج تؤدي إلى ظهُور رائحة كريهة، ولهذا السبب يبحث عدد كبير من الأشخاص عن حَلْ للتخلص من رائحة الأحذية بشكل دائم. طرق مضمونة لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية.

طرق إزالة الرائحة الكريهة من الأحذية

من أكثر الأمور المحرجة التي يتعرض لها الإنسان، خاصة أولئك الذين يمارسون الرياضة ويمشون لمسافات طويلة، أو الذين يعملون لفترات طويلة ويضطرون إلى ارتداء الأحذية لفترة طويلة، كل هذه الأشياء تؤدي إلى تكوين رائحة كريهة. فِيْ الأحذية، رائحة غير معروفة، لذلك يتعرض البعض لتجديد الأحذية واستبدالها بأحذية جديدة، لكن هذا مكلف، لذلك سنقدم لك أقوى الطرق وأكثرها مضمونة لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية بشكل دائم.

وصفة رماد الصودا والملح

تعد هذه الطريقة من أقوى الطرق وأثبتت فعاليتها لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية بشكل دائم، وتتمثل الطريقة فِيْ

نوفر كَمْية من كربونات الصوديوم وكَمْية متساوية من الملح تعادل ملعقتين كبيرتين.

قلّب هذه المكونات جيدًا.

ثم نحضر الحذاء وننثر هذا الخليط من الملح ورماد الصودا داخل الحذاء.

ثم نحضر كيسًا بلاستيكيًا ونغلق فتحة الحذاء حتى تتفاعل المكونات.

اترك الحذاء هكذا لمدة 6 ساعات.

ثم نقوم بتنظيف الحذاء جيدًا من الداخل، ستلاحظ أنه تم القضاء تمامًا على الرائحة الكريهة.

ماء الورد لإزالة الرائحة الكريهة من الأحذية

ماء الورد من أكثر المواد شيوعاً فِيْ إزالة الروائح الكريهة من الأسطح والمنازل والملابس، وأهم ما يميزه أنه يمكن أن يحافظ على رائحته لفترة طويلة، ولهذا السبب يضاف دائماً إلى البودرة المنظفات. العطور والجواهر، ومن خلال هذه الطريقة سنتعرف على طريقة أخرى لاستخدام ماء الورد وهِيْ التخلص من رائحة الأحذية الكريهة، وهناك طرق عديدة، ولكن هذه الطريقة سريعة وأثرها رائع، والطريقة هِيْ