طريقة إثبات حضور الحصص في منصة مدرستي 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب وأولياء الامور حول التعرف على طريقة إثبات حضور الحصص في منصة مدرستي والحصول على جدول الحصص الخاص بهم ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب والطالبات حولها داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن إثبات حضور الحصص في منصة مدرستي من الامور المهمة بحيث تتيم للطالب فهم الدروس بشكل سلسل داخل المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي

المنصة الإلكترونية عبارة عن منصة تعليمية تم إنشاؤها خصيصًا للطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والسبب الرئيسي لإصدارها على الإنترنت هو توفير فرصة جديدة من قبل وزارة التعليم السعودية لتلقي المعرفة. والتعلم عن بعد مع انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 والذي كان سببا رئيسيا في إغلاق المدارس وكافة المؤسسات العامة والخاصة، وكانت الأهداف التعليمية لهذه المنصة متعددة، وأولها إمكانية تقديم المنهج التربوي بطريقة مبسطة للطالب وسهولة التواصل بينه وبين المعلم حتى لا يؤثر هذا الفيروس على مسار العملية التعليمية. وبالفعل تمكنت منصة مدرستي من تحقيق جميع أهدافها وبدأت في السعي لتحقيق رؤية 2030 كما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

إثبات حضور الفصل في مدرستي

آلية وكيفية إثبات حضور الفصول على منصة مدرستي هو نظام جديد تمت دراسته جيدًا من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. يقوم على التسجيل التلقائي لجميع الطلاب والطالبات الذين يحضرون الفصول الدراسية في المواد الدراسية المختلفة المخصصة لهم، بمساعدة برنامج مقدم من شركة مايكروسوفت وهو برنامج التايمز والذي بدوره يقيم فصولاً مدرسية على منصة مدرستي مع النظام المرئي، حيث يسجل تلقائيًا الطلاب الذين حضروا الفصل ويحدد غياب الطلاب الآخرين، مع بدء تاريخ الفصل المحدد في قائمة الجدول التي تعلنها المنصة. يقوم المعلم بتنزيلها متى شاء.

كيفية إثبات حضور الفصول على منصة مدرستي 1444

باتباع بعض الخطوات المهمة، سيتمكن الطلاب من إثبات أنهم حضروا دروسًا على منصة مدرستي 1444، والخطوات هي

الدخول مباشرة على منصة “مدرستي”.

فتح حساب Microsoft للطلاب وهيئة التدريس.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

افتح حقل جدول الدورة من القائمة المنبثقة.

حدد مجال الدرس الذي يرغب الطالب في حضوره من قائمة الجدول.

انقر فوق علامة التبويب للذهاب إلى الدرس ثم متابعة ة.

انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول للتحقق من الحضور.

خطوات معرفة بيانات الحضور والغياب في مدرستي

يمكن للطلاب والمعلمين الاطلاع على بيانات وتقارير الغياب والحضور لإثبات حضور الفصول على منصة مدرستي باتباع النقاط التالية

فتح موقع “مدرستي”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب وهيئة التدريس.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

اختر علامة التبويب التقارير والإحصائيات من خيارات القائمة المتاحة.

الضغط على خانة متابعة الغياب والحضور.

افتح الجدول الزمني لحساب أيام غياب الطالب وحضوره.

أهمية إثبات الحضور والغياب في مدرستي

هناك أهمية كبيرة في آلية إثبات الحضور على منصة مدرستي لكل طالب، حيث إنها تجعل الطلاب أكثر أهمية من خلال التدريس من خلال المنصة والحضور في جميع الفصول، لأن تقييم الطلاب يعتمد على حضورهم وغيابهم بالإضافة إلى أن هذه الآلية تجعل الطالب يشعر بجو العام الدراسي الطبيعي الذي اعتاد عليه مما يجعله ينتبه لجميع دروسه وفصوله.

كيفية طباعة دليل على تقارير حضور الفصل على منصة مدرستي

يمكن للمدرس طباعة وتنزيل بيانات وتقارير الغياب والحضور من منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى منصتي التعليمية “”.

انقر فوق حساب Microsoft الخاص بالطالب وهيئة التدريس.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر فوق حقل بدء الفصل من القائمة.

افتح مربع الحضور من القائمة.

انقر فوق قائمة تنزيل الكلمات على الجهاز.

يمكنك طباعته كملف pdf إذا كان لديك طابعة.

رابط منصة مدرستي

يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية “” لمتابعة جميع الدروس والمناهج الجديدة للطلاب، ويمكنك أيضًا اتباع طريقة كيفية إثبات أنك حضرت دروسًا على منصة مدرستي 1444 لتسجيل الحضور في كل منها فئة للتقييم كل شهر.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على طريقة إثبات حضور الحصص في منصة مدرستي 1444 ، و رابط منصة مدرستي ، و كيفية طباعة دليل على تقارير حضور الفصل على منصة مدرستي ، و أهمية إثبات الحضور والغياب في مدرستي